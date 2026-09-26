Про це рух повідомляє у своєму телеграм-каналі.

Що відомо про знищення складу?

Агенти військового руху українців та кримських татар "Атеш" заявили про знищення складу безпілотників у Свердловській області Росії. За їхніми даними, на об'єкті зберігалися БпЛА, які готувалися до відправлення російським військовим у зону бойових дій.

Знищення складу: дивіться відео

Серед знищеної техніки були гексакоптери, які російські військові використовують на передовій. Такі безпілотники можуть застосовувати для доставки боєприпасів, провізії та медикаментів. Також їх використовують для скидання боєприпасів і дистанційного мінування території.

Партизани вдарили по військовій логістиці Росії: дивіться відео

У русі заявили, що операція була проведена в глибокому тилу Росії та була спрямована проти військової інфраструктури.

Нагадаємо, нещодавно "Атеш" заявили про диверсію у Пермському краї Росії напередодні удару по нафтопереробному заводу "ЛУКОЙЛ-Пермнафтооргсинтез". 21 серпня партизани знищили вежу зв’язку в районі Пермі.

Споруда забезпечувала резервний канал обміну оперативною інформацією між охороною НПЗ та військовими підрозділами, які його прикривали. Після знищення вежі передача даних, за заявою підпілля, була повністю порушена, а охорона підприємства залишилася без стабільної координації.

У русі також заявили, що диверсію здійснив російський військовослужбовець, який самовільно залишив частину та приєднався до партизанів. Чоловік пішов на такий крок через незгоду з політикою російського керівництва та умовами служби в армії.

Після диверсії по нафтопереробному підприємству завдали удару українські далекобійні безпілотники.