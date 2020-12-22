Про це повідомили у партизанському русі "Атеш".

Деталі диверсії в російському тилу

Агенти руху "Атеш" 21 серпня знищили вежу зв'язку в районі Пермі Пермського краю. Це сталося безпосередньо перед вдалим ударом Сил оборони України по нафтопереробному заводу "ЛУКОЙЛ-Пермнафтооргсинтез". Знищена споруда слугувала резервним каналом для обміну оперативною інформацією між охороною підприємства та військовими підрозділами, що його прикривали.

У русі "АТЕШ" розповіли, що диверсію здійснив російський військовослужбовець, який самовільно залишив частину та вийшов на зв'язок із партизанами. Чоловік вирішив долучитися до спротиву через незгоду з політикою керівництва країни та свавіллям під час армійської служби.

Внаслідок знищення вежі передача даних була повністю порушена. Охорона стратегічного підприємства залишилася без стабільної координації, після чого по комплексу завдали удару українськими далекобійними безпілотниками.

Успішна диверсія партизанів "Атеш" у Пермі: дивіться відео

Це далеко не перша вдала вилазка партизанів. Раніше агенти руху "Атеш" пошкодили дві релейні шафи на залізничній лінії в Бєлгородській області, що затримало ешелон із боєприпасами та інженерним майном окупантів у напрямку Куп'янська.

Систематична робота з дезорганізації ворожого паливно-енергетичного комплексу триває. Нагадаємо, 1 вересня українські розвідники провели операцію на території Ленінградської області Росії та уразили комплекс "Новатек – Усть-Луга". За даними ГУР, внаслідок атаки було пошкоджено ключове обладнання для переробки нафти та технологічні установки, після чого на підприємстві спалахнула масштабна пожежа. Комплекс є важливим елементом російської паливно-енергетичної системи та займається переробкою газового конденсату й виробництвом нафтопродуктів.

Крім того, нещодавні удари України зупинили роботу двох великих НПЗ Росії, що відчутно обмежило постачання пального ворожій армії.