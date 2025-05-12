Так, специалисты "Кибер-Атеш" разоблачили командира одного из подразделений 12-го зенитного ракетного полка в Севастополе, "гордость" российской ПВО – майора Евгения Куковенкова, передает 24 Канал.

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Устраивает онлайн-развлечения под портретом Путина

Этот Куковенков является так называемым ветераном боев за Мариуполь, а также охотником за проукраинскими жителями.

"На публике – это образцовый семьянин и патриот, а на самом деле – извращенец федерального масштаба", – уверяют в движении сопротивления.

Оказалось, что в свободное, а может и нет, время тот частенько маструбирует на камеру в мужских онлайн-чатах. Майор делает это прямо под портретом российского диктатора. Также он не стесняется писать в мессенджерах школьницам.

По словам партизан на телефоне Куковенкова была найдена и ценная информация о его подразделении, которую уже передано Силам обороны Украины.

Тайная и публичная жизнь Куковенкова / Фото "Атеш"

Куковенков развлекается: видео 18+

К слову, ранее редакция 24 Канала получила доступ к файлам и перепискам заместителя командира по морально-психологическому обеспечению Дальней авиации России Александра Бессарабова.