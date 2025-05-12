Так, фахівці "Кібер-Атеш" викрили командира одного з підрозділів 12-го зенітного ракетного полку в Севастополі, "гордість" російської ППО – майора Євгена Куковенкова, передає 24 Канал.

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Влаштовує онлайн-розваги під портретом Путіна

Цей Куковенков є так званим ветераном боїв за Маріуполь, а також мисливецем за проукраїнськими жителями.

"На публіці – це зразковий сім'янин та патріот, а насправді – збоченець федерального масштабу", – запевняють у русі опору.

Виявилося, що у вільний, а може й ні, час той частенько маструбує на камеру у чоловічих онлайн-чатах. Майор робить це просто під портретом російського диктатора. Також він не соромиться писати у месенджерах школяркам.

За словами партизанів на телефоні Куковенкова була знйдена й цінна інформація щодо його підрозділу, яку вже передано Силам оборони України.

Таємне і публічне життя Куковенкова / Фото "Атеш"

Куковенков розважається: відео 18+

До слова, раніше редакція 24 Каналу отримала доступ до файлів та листувань заступника командира з морально-психологічного забезпечення Дальньої авіації Росії Олександра Бессарабова.