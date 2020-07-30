Шторм Исаиас надвигается на Пуэрто-Рико: каким еще странам угрожает стихия
Шторм движется в северо-западном направлении. Сейчас Исаиас в 250 километрах от пуэрториканского побережья. Власти Пуэрто-Рико объявили чрезвычайное положение.
В Пуэрто-Рико – чрезвычайное положение
Скорость движения Исаиаса в направлении порта Понсе достигает 8,7 метра в секунду. Об этом сообщает Национальный ураганный центр.
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Скорость порывов ветра в пределах шторма – 23 метров в секунду.
Губернатор Пуэрто-Рико Ванда Васкес перевела в усиленный режим Нацгвардию и береговую охрану. Синоптики предупреждают, что прибрежные зоны, возможно, затопит.
Ранее в Атлантике бушевал ураган Ханна
Отметим, что всего несколько дней назад на американский штат Техас и часть Мексики обрушился ураган Ханна. Он забрал несколько жизней, также есть пропавшие без вести. Непогода даже разрушила часть стены на американо-мексиканской границе