В Атлантичному океані сформувався шторм "Ісаіас": яким країнам загрожує удар стихії
Шторм рухається у північно-західному напрямку. Наразі "Ісаіас" за 250 кілометрів від пуерториканського узбережжя. Влада Пуерто-Рико оголосила надзвичайний стан.
У Пуерто-Рико – надзвичайний стан
Швидкість руху "Ісаіаса" в напрямку порту Понсе сягає 8,7 метра за секунду. Про це інформує Національний ураганний центр.
До теми "Ханна" забирає життя: у Мексиці є загиблі внаслідок удару урагану – фото, відео
Щодо швидкості поривів вітру в межах шторму – то вона сягає 23 метрів за секунду.
Губернатор Пуерто-Рико Ванда Васкес перевела у посилений режим нацгвардію та берегову охорону. Синоптики попереджають, що прибережні зони, можливо, затопить.
Раніше в Атлантиці вирував ураган "Ханна"
Зазначимо, що всього кілька днів тому на американський штат Техас та частину Мексики обрушився ураган "Ханна". Він забрав кілька життів, також є зниклі безвісти. Негода навіть зруйнувала частину стіни на американсько-мексиканському кордоні