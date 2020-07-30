Шторм рухається у північно-західному напрямку. Наразі "Ісаіас" за 250 кілометрів від пуерториканського узбережжя. Влада Пуерто-Рико оголосила надзвичайний стан.

У Пуерто-Рико – надзвичайний стан

Швидкість руху "Ісаіаса" в напрямку порту Понсе сягає 8,7 метра за секунду. Про це інформує Національний ураганний центр.

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Щодо швидкості поривів вітру в межах шторму – то вона сягає 23 метрів за секунду.



Губернатор Пуерто-Рико Ванда Васкес перевела у посилений режим нацгвардію та берегову охорону. Синоптики попереджають, що прибережні зони, можливо, затопить.

Зверніть увагу! "Ісаіас" загрожує також США, Домініканській Республіці, Британським Віргінським островам, Сент-Мартену, Гаїті, частині Багам.

Раніше в Атлантиці вирував ураган "Ханна"

Зазначимо, що всього кілька днів тому на американський штат Техас та частину Мексики обрушився ураган "Ханна". Він забрав кілька життів, також є зниклі безвісти. Негода навіть зруйнувала частину стіни на американсько-мексиканському кордоні