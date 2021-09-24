Атмосфера страха, – в МВД назвали основной мотив нападения на Шефира

Авто помощника президента Сергея Шефира обстреляли 22 сентября. Советник министра внутренних дел Антон Геращенко в телеэфире рассказал об основном мотиве нападения.

По его словам, версий много. Но есть и основная – политическое убийство для устрашения президента и его окружения.

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Место преступления выбрали крайне продуманно

Советник главы МВД Антон Геращенко в телеэфире 23 сентября комментировал ситуацию с расследованием дела об обстреле автомобиля первого помощника президента Сергея Шефира.

По словам Геращенко, организаторы и киллеры выбрали место для нападения рядом с домом Шефира не просто так – дорогу там плохо видно, есть лес, поворот. Проще говоря, автомобиль должен притормозить.

Задача убийцы была в первую очередь поразить водителя, и так заставить его притормозить. Чтобы автомобиль съехал в кювет, а убийца закончил свое дело и выстрелил в жертву. Поэтому первые выстрелы были в переднюю часть автомобиля,

– пояснил Геращенко.

Основная версия следствия

"Как человек, на которого в 2017 году было покушение, могу сказать: двух киллеров, которые вышли ставить бомбу под мою машину, схватила" Альфа ", потому что за ними следили. Я вам скажу, это не очень приятно, когда тебе сообщают: "Антон Юрьевич, вас хотят взорвать". Тем более неприятно, когда ты едешь в машине, читаешь СМС в телефоне, как вчера рассказывал Сергей Шефир, и вдруг по машине начинают барабанить пули". Этими словами Антон Геращенко объяснил, для чего могло быть совершено нападение на помощника президента Украины.

Советник министра внутренних дел подчеркнул, что следствие занимается многими версиями, но есть и основная: политическое убийство для того, "чтобы создать атмосферу страха, атмосферу опасности для президента и его ближайшего окружения".

Три примера неудачных покушений

Антон Геращенко рассказал, что организаторы заказных убийств и их исполнители не всегда достигают результата. В пример он привел:

Покушение на бизнесмена Сала , совершенное 2020 года. Покушение не удалось, потому что автомобиль был бронированный, но тогда погиб охранник бизнесмена.

, совершенное 2020 года. Покушение не удалось, потому что автомобиль был бронированный, но тогда погиб охранник бизнесмена. Обстрел авто банкира Сергея Дядечко в 2011 году из автомата. Ранения получил водитель, а вот сам Дядечко не пострадал.

в 2011 году из автомата. Ранения получил водитель, а вот сам Дядечко не пострадал. И покушение на депутата Киевского областного совета Сергея Соболева. Тогда пуля снайпера попала в трехлетнего сына политика, и тот скончался на месте.

Коротко о нападении на Шефира