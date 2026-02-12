Атомный крейсер "Адмирал Нахимов" за 5 миллиардов долларов стал беспомощным из-за украинских дронов

Модернизированный российский тяжелый атомный ракетный крейсер "Адмирал Нахимов" называют дорогим и сомнительным проектом, который может оказаться скорее символическим, чем реально эффективным в современной войне на море.

Речь идет о корабле проекта 1144 "Орлан", который в России заявили, что завершил первый этап ходовых испытаний – они стартовали еще летом. Об этом сообщает Defence Express.

Почему атомный крейсер "Адмирал Нахимов" беспомощный в современной войне?

Крейсер отправили на ремонт еще в 1997 году, однако впоследствии работы переросли в глубокую модернизацию, сроки которой неоднократно переносили. По разным оценкам, обновление советского корабля продолжалось почти 20 лет и обошлось России более чем в 5 миллиардов долларов. После модернизации он получил 80 универсальных пусковых установок для ракет "Калибр", "Оникс" и "Циркон", а также новые системы вооружения и ПВО.

Впрочем, по мнению ряда аналитиков, такие вложения могут оказаться неоправданными. В материале Navy News военный эксперт HI Sutton обращает внимание, что еще до появления морских дронов концентрация столь большой огневой мощи в одном корпусе вызывала вопросы. Теперь, учитывая опыт Украины в применении беспилотников, эти сомнения только усилились.

Эксперт отмечает: дело не только в том, способны ли дроны потопить или серьезно повредить такой корабль, но и в том, насколько оправдано вложение огромных ресурсов в подобные цели. Украина, используя морские, надводные, подводные и воздушные беспилотники, продемонстрировала, что даже относительно дешевые средства могут существенно ограничить действия флота противника, в частности блокировать корабли в базах.

По словам Sutton, даже если большинство дронов будет уничтожено, достаточно одного прорыва для достижения стратегического эффекта. Он также отметил, что учитывая опыт потери крейсера "Москва", часть средств, потраченных на новые ракеты и системы ПВО для "Адмирал Нахимов", возможно, целесообразнее было бы направить на повышение живучести корабля и системы пожаротушения.

Аналитик считает, что программа модернизации имеет признаки имиджевого проекта, где демонстративность может играть не меньшую роль, чем реальная боевая эффективность. Не исключается, что крейсер будут использовать преимущественно для демонстрации флага и участия в парадах.

В России появится собственный морской дрон