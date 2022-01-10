Атошника с Сумщины осудили за листовку в "Одноклассниках": что на ней было

Бывшего 56-летнего участника войны на Донбассе с Сумщины обвинили в распространении пропагандистской листовки. Он сделал это в запрещенной российской соцсети "Одноклассники".

Вину военного доказали. Теперь он должен выплатить штраф.

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Что было на листовке

Это произошло в 2020 году. Мужчина в соцсети лайкнул публикацию и поделился ею на своей странице. Публикацией заинтересовались правоохранители, ведь листовка была агитационной – с изображением советского герба, звезды с серпом и молотом.

Также на ней была надпись "Один народ" и флаги России, Украины и Беларуси.

Обеспокоило правоохранителей то, что в публикации был призыв свергнуть действующую власть для объединения трех народов. Вероятно, обращались именно к украинцам.

Судебный приговор

Военный должен уплатить штраф 4 250 гривен, а также расходы на судебную экспертизу – 6 537 гривен.

Российская пропаганда: последние новости

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Распространяет пропаганду и пророссийский нардеп Илья Кива. Он заявил, что Украина должна стать частью "славянского союза" со страной-агрессором.

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