Провину військового довели. Тепер вінмає виплатити штраф. До темиВ Одесі в маршрутці спалахнув скандал: водій назвав ветерана АТО "малозабезпеченим" Що було на листівці Це сталося у2020 році. Чоловік у соцмережі вподобав публікацію і поділився нею на своїй сторінці. Нею зацікавились правоохоронці, адже листівка була агітаційною –із зображенням радянського герба, зірки з серпом та молотом. Також на ній був напис "Один народ" тапрапориРосії, України та Білорусі. Занепокоїло правоохоронців те, що у публікації бувзаклик повалити чинну владу для об'єднання трьох народів. Ймовірно, звертались саме до українців. Вирок суду Військовий повинен сплатити штраф 4250 гривень, а також витрати на судову експертизу –6537 гривень. Російська пропаганда: останні новини Росіяни розганялифейк про те, що Збройні сили Україниоблаштовують позиції у звільненій школі на Донбасі. Поширює пропаганду і проросійський нардеп Ілля Кива. Він заявив, щоУкраїна має стати частиною "слов'янського союзу" з країною-агресоркою. Банер з мантрою Путіна про "один народ" помітили вже у третьому місті України. Важливо –рейтинг брехливих заяв Росії: дивіться відео