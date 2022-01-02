Фейк РосЗМІ публікують з посиланням на так званих правоохоронців з окупованої Луганщини. Вони повідомляють абсурдну новину про "українських націоналістів", які нібито захопили школу.

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Мовиться, що захоплення школи начебто відбулося 27 грудня. Туди нібито стягують людей та зброю.

Доки РосЗМІ поширюють цинічні фейки, їхні бойовики продовжують порушувати режим тиші. Зокрема, 1 січня окупанти 4 рази відкривали вогонь.

В останній день 2021 року окупанти також порушували режим тиші. Тоді загинув український герой Станіслав Богуславський.

У 2021 році Україна втратила 77 своїх захисників

Російські бойовики цинічно порушують режим тиші на Донбасі. Майже щодня вони відкривають вогонь й обстрілюють позиції ЗСУ.

Лише упродовж 2021 року на Донбасі загинули 77 українських героїв. Вони захищали рідну землю та свій народ.

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Допис "РИА Новости":

Київські війська обладнують позиції та стягують сили до зайнятої ними школи у селі Валуйське на Донбасі, повідомила народна міліція "ЛНР".

Школу захопили українські бойовики-націоналісти 27 грудня, зараз там триває розгортання штабу, прибувають автомобілі із озброєними людьми та апаратура артилерійської розвідки.