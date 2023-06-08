Сам бывший мэр воспринял свое увольнение спокойно, подчеркнув, что не будет комментировать решение инстанции. По его словам, любые объяснения могут повредить нашей стране.

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Атрошенко уволили с должности мэра Чернигова

Атрошенко 6 июня в своей фейсбук-странице выложил фото с его трудовой книжкой, в которой есть запись об уходе мужчины. Он отметил, что пока не время комментировать эти решения суда.

Почему удерживался и удерживаюсь? Потому что всем и так все понятно, а объективные объяснения могут нанести вред Украине,

– отметил экс-мер.

Он также отметил, что свою власть всегда воспринимал, как ответственность и как обязанность сделать жизнь жителей города лучше. В заключение он поблагодарил черниговцев за доверие и поддержку, подчеркнув, что вернется к этому вопросу уже после завершения войны.



Атрошенко официально уволили с должности мэра Чернигова / Фото Владислава Атрошенко

Впоследствии исполняющий обязанности городского головы Чернигова Александр Ломако в комментарии Суспильному сказал, что будет оспаривать увольнение Атрошенко в суде. По его словам, в городском совете должны были готовить апелляцию по этому решению.

"Конечно, мы с этим решением не согласны, как и с предыдущими решениями судов. У нас есть право на апелляцию, мы будем добиваться восстановления в должности Владислава Атрошенко", – сказал Ломако.

Он также отметил, что для него удивительны приоритеты суда во время войны в пограничном Чернигове. Он подчеркнул, что когда вся страна воюет, гражданам нужно объединяться.

Что известно о деле Атрошенко