Сам бывший мэр воспринял свое увольнение спокойно, подчеркнув, что не будет комментировать решение инстанции. По его словам, любые объяснения могут повредить нашей стране.
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Атрошенко уволили с должности мэра Чернигова
Атрошенко 6 июня в своей фейсбук-странице выложил фото с его трудовой книжкой, в которой есть запись об уходе мужчины. Он отметил, что пока не время комментировать эти решения суда.
Почему удерживался и удерживаюсь? Потому что всем и так все понятно, а объективные объяснения могут нанести вред Украине,
– отметил экс-мер.
Он также отметил, что свою власть всегда воспринимал, как ответственность и как обязанность сделать жизнь жителей города лучше. В заключение он поблагодарил черниговцев за доверие и поддержку, подчеркнув, что вернется к этому вопросу уже после завершения войны.
Атрошенко официально уволили с должности мэра Чернигова / Фото Владислава Атрошенко
Впоследствии исполняющий обязанности городского головы Чернигова Александр Ломако в комментарии Суспильному сказал, что будет оспаривать увольнение Атрошенко в суде. По его словам, в городском совете должны были готовить апелляцию по этому решению.
"Конечно, мы с этим решением не согласны, как и с предыдущими решениями судов. У нас есть право на апелляцию, мы будем добиваться восстановления в должности Владислава Атрошенко", – сказал Ломако.
Он также отметил, что для него удивительны приоритеты суда во время войны в пограничном Чернигове. Он подчеркнул, что когда вся страна воюет, гражданам нужно объединяться.
Что известно о деле Атрошенко
- Ранее Львовский апелляционный суд принял решение о лишение Атрошенко права занимать должности, связанные с выполнением функции государства или местного самоуправления, сроком один год. Это произошло после того, как правоохранители обнаружили, что экс-госпредседатель использовал свой служебный автомобиль не по назначению.
- Далее глава Черниговской МВА Дмитрий Брижинский направил жалобу в Минюст из-за того, что Атрошенко до сих пор считается руководителем горсовета. Брижинский подчеркнул, что таким образом хочет окончательно лишить Атрошенко права занимать должность.
- В конце концов Черниговский окружной административный суд удовлетворил иск Черниговской МВА и признал обязывающим исполняющий обязанности мэра Чернигова все же уволить Атрошенко с должности.