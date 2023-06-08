Сам колишній мер сприйняв своє звільнення спокійно, наголосивши, що не коментуватиме рішення інстанції. За його словами, будь-які пояснення наразі можуть зашкодити нашій країні.
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Атрошенка звільнили з посади мера Чернігова
Атрошенко 6 червня у своїй фейсбук-сторінці виклав фото з його трудовою книжкою, в якій є запис про звільнення чоловіка. Він зазначив, що наразі не час коментувати ці рішення суду.
Чому утримувався й утримуюсь? Тому, що всім і так все зрозуміло, а об'єктивні пояснення можуть зашкодити Україні,
– зазначив ексмер.
Він також зазначив, що свою владу завжди сприймав, як відповідальність та як обов’язок зробити життя жителів міста кращим. Наостанок він подякував чернігівцям за довіру й підтримку, підкресливши, що повернеться до цього питання вже після завершення війни.
Атрошенка офіційно звільнили з посади мера Чернігова / Фото Владислава Атрошенка
Згодом виконувач обов'язків міськголови Чернігова Олександр Ломако в коментарі Суспільному сказав, що оскаржуватиме звільнення Атрошенка в суді. За його словами, у міській раді мали готувати апеляцію щодо цього рішення.
"Звичайно ми з цим рішенням не згодні, як і з попередніми рішеннями судів. В нас є право на апеляцію, ми будемо домагатися відновлення на посаді Владислава Атрошенка", – сказав Ломако.
Він також зауважив, що для нього дивні пріоритети суду під час війни у прикордонному Чернігові. Він підкреслив, що коли вся країна воює, громадянам треба єднатися.
Що відомо про справу Атрошенка
- Раніше Львівський апеляційний суд ухвалив рішення про позбавлення Атрошенка права обіймати посади, що пов`язані з виконанням функції держави або місцевого самоврядування, строком на один рік. Це сталося після того, як правоохоронці виявили, що ексміськголова використовував свій службовий автомобіль не за призначенням.
- Далі очільник Чернігівської МВА Дмитро Брижинський направив скаргу до Мін'юсту через те, що Атрошенко досі вважається керівником міськради. Брижинський наголосив, що таким чином хоче остаточно позбавити Атрошенка права обіймати посаду.
- Врешті-решт Чернігівський окружний адміністративний суд задовольнив позов Чернігівської МВА і визнав зобов'язав виконувач обов’язків мера Чернігова все ж звільнити Атрошенка з посади.