Сам колишній мер сприйняв своє звільнення спокійно, наголосивши, що не коментуватиме рішення інстанції. За його словами, будь-які пояснення наразі можуть зашкодити нашій країні.

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Атрошенка звільнили з посади мера Чернігова

Атрошенко 6 червня у своїй фейсбук-сторінці виклав фото з його трудовою книжкою, в якій є запис про звільнення чоловіка. Він зазначив, що наразі не час коментувати ці рішення суду.

Чому утримувався й утримуюсь? Тому, що всім і так все зрозуміло, а об'єктивні пояснення можуть зашкодити Україні,

– зазначив ексмер.

Він також зазначив, що свою владу завжди сприймав, як відповідальність та як обов’язок зробити життя жителів міста кращим. Наостанок він подякував чернігівцям за довіру й підтримку, підкресливши, що повернеться до цього питання вже після завершення війни.



Атрошенка офіційно звільнили з посади мера Чернігова / Фото Владислава Атрошенка

Згодом виконувач обов'язків міськголови Чернігова Олександр Ломако в коментарі Суспільному сказав, що оскаржуватиме звільнення Атрошенка в суді. За його словами, у міській раді мали готувати апеляцію щодо цього рішення.

"Звичайно ми з цим рішенням не згодні, як і з попередніми рішеннями судів. В нас є право на апеляцію, ми будемо домагатися відновлення на посаді Владислава Атрошенка", – сказав Ломако.

Він також зауважив, що для нього дивні пріоритети суду під час війни у прикордонному Чернігові. Він підкреслив, що коли вся країна воює, громадянам треба єднатися.

Що відомо про справу Атрошенка