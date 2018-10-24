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      Аттестация за 200 миллионов: Союз архитекторов проверит Антимонопольный комитет

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      Союз архитекторов проверит Антимонопольный комитет
      Союз архитекторов проверит Антимонопольный комитет / bihus.info

      Журналисты программы "Наши деньги с Денисом Бигусом" ранее выяснили, что всех архитекторов Украины направляют повышать квалификацию в одну частную фирму. Такую монополию создало и утвердило министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины. А конечным бенефициаром фирмы-монополиста является председатель Национального союза архитекторов – Владимир Гусаков.

      Теперь Антимонопольный комитет Украины будет проверять архитектурную монополию, одобренную Министерством регионального развития, по обращению юристов проекта "Жми". Об этом сообщил Bihus.Info со ссылкой на государственного уполномоченного АМКУ Агию Загребельского.

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      Действующая система заставляет почти 30 тысяч архитекторов, инженеров, проектировщиков и экспертов в строительной отрасли повышать квалификацию только в определенных частных фирмах.

      Гусаков
      Конечным бенефициаром монополиста является председатель НАЦСОЮЗА архитекторов Владимир Гусаков

      В то же время, без сертификата об аттестации они не могут работать. Для архитекторов таким "аттестатом" определили Национальный союз архитекторов Украины. Тогда же на сайте союза опубликовали требование Владимира Гусакова проходить подготовку к аттестации и саму аттестацию только в его организации с громким названием ООО "Учебно-экспертный центр НСАУ".

      Видео полного выпуска программы "Наши деньги с Денисом БИГУС" за 6 марта 2018:

      Союз не принимает свидетельства об окончании курсов в профильном учебном заведении. В то же время курсы, которые проводит созданная общественной организацией компания, организованные в помещении того же заведения, а преподают на них те же преподаватели. Вот только цена их – в три раза выше: стоимость трехдневного курса достигает 10 тысяч гривен.


      Антимонопольный комитет отреагировал на обращение юристов Bihus.Info

      Если учесть, что аттестовать нужно более 29 тысяч специалистов, общая "выручка" монополистов составит более 200 миллионов гривен в течение пяти лет.

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      В интервью журналистам Владимир Гусаков признает, что повышение квалификации могли бы проводить и профильные учебные заведения, но только в том случае, если им позволит Союз. Но Союз не позволяет.

      К слову, Киевское областное отделение Антимонопольного комитета инициировало расследование в отношении фактов, свидетельствующих о недобросовестной конкуренции на рынке наружной рекламы в Гатном Киево-Святошинского района.

      Теги: Новости Украины Расследования Деньги Коррупция АМКУ
      Источник: 24 Канал
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