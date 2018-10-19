Лотереи, топ-модель и валюта: суды Турчинова против журналистов "Наши деньги" продолжаются
Апелляцию по делу по иску обменников "Абсолют Финанс" выиграли юристы Bihus.Info, к тому же практически по всем пунктам. Впрочем, журналистские расследования об обменниках и лотереях спровоцировали и другой судебный процесс – иск против команды Дениса Бигуса подал секретарь СНБО Александр Турчинов.
Об этом информировал сайт Bihus.Info.
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В начале 2017 года вышло в эфир расследование Надежды Бурдей "Игорный бизнес под прикрытием". Журналисты установили, что в течение 2015 и 2016 годов Украина недополучила свыше 10 миллиардов гривен налогов от азартных игр. В частности, расследователи доказали, что лотереи, букмекерство и казино работают открыто, но не платят налоги в бюджет. Ведь формально они – вне закона.
Видео полного выпуска программы "Наши деньги м Денисом Бигусом" за 23 января 2017 года:
В расследовании также сообщалось, что в 2015 году монопольное положение на лотерейном рынке получила компания "Украинская национальная лотерея", а основой получения монополии стало введение санкций со стороны СНБО против двоих других операторов. К слову, совладелец "УНЛ" имел определенные связи с секретарем СНБО Александром Турчиновым.
Совладелец "УНЛ" имел определенные связи с секретарем СНБО Александром Турчиновым
Владельцем же "УНЛ" на то время был английский "Старбелл инвестментс лимитед" Сергея Пиндича, а фактически – Валерия Коваленко, который имел близкие бизнес-отношения с нардепом Сергеем Терехиным, экс-министром финансов Виктором Пинзеником и секретарем СНБО Александром Турчиновым.
Коваленко имел близкие бизнес-отношения с Терехиным, Пинзеником и Турчиновым
Через несколько месяцев после выхода сюжета в эфир Александр Турчинов обратился в суд с требованием признать информацию о его отношении к "УНЛ" недостоверной. В первой инстанции суд удовлетворил иск, однако юристы Bihus.Info подали апелляцию, и ждут, пока она будет назначена к рассмотрению.
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В мае 2017 вышел в эфир другой сюжет "Наших денег" о сети обменных пунктов "Абсолют финанс", которая избегала сдачи налоговой отчетности. Эта сеть из более тысячи пунктов обмена валют записана на приближенных к нардепу "Народного фронта" Руслану Лукьянчуку и главе СНБО Александру Турчинову лиц. Об этом говорится в расследовании "Менялы" Надежды Бурдей и Максима Опанасенко.
Видео полного выпуска программы "Наши деньги м Денисом Бигусом" с 1 мая 2017 года:
Пункты обмена валют записаны на 23-летнюю модель Илону Бродовскую, прописанную в квартире жены нардепа Лукьянчука, ее мать-учительницу и дедушку-пенсионера. Сам офис компании Бродовские получили от тещи главы СНБО Александра Турчинова – Тамары Белибы. Вопреки требованиям законодательства, обменники, записанные на Бродовских, осуществляют обмен валют без кассовых аппаратов, а соответственно и без предоставления автоматической налоговой отчетности в ГФС.
Илона Бродовская – 23 года, модель, "владелица" сети пунктов обмена валют
После выхода сюжета команда Bihus.Info получила два иска: один от сети обменников с заявлением, что работают честно, а второй – от самого Турчинова с опровержением информации относительно связи с обменниками. Секретарь СНБО пока побеждает только по второму иску – суд первой инстанции принял решение в его пользу. По иску "Абсолют финанс" – юристы Bihus.Info в апелляционном суде получили положительное решение по всем пунктам, кроме одного – по налоговой отчетности. Да и по этому пункту юристы "Жми" подготовили кассационную жалобу.
Поэтому судебная эпопея между секретарем СНБО и журналистско-юридической командой Bihus.Info продолжается.
Напомним, ранее 24 канал писал о том, что налоги в бюджет от игорных залов почти не поступают. За весь 2017 год с них собрали лишь 200 миллионов гривен, которых хватило бы на пять дней работы Национальной полиции, которая игорному бизнесу совершенно не мешает.