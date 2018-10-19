Лотереи, топ-модель и валюта: суды Турчинова против журналистов "Наши деньги" продолжаются

Апелляцию по делу по иску обменников "Абсолют Финанс" выиграли юристы Bihus.Info, к тому же практически по всем пунктам. Впрочем, журналистские расследования об обменниках и лотереях спровоцировали и другой судебный процесс – иск против команды Дениса Бигуса подал секретарь СНБО Александр Турчинов.

Об этом информировал сайт Bihus.Info.

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В начале 2017 года вышло в эфир расследование Надежды Бурдей "Игорный бизнес под прикрытием". Журналисты установили, что в течение 2015 и 2016 годов Украина недополучила свыше 10 миллиардов гривен налогов от азартных игр. В частности, расследователи доказали, что лотереи, букмекерство и казино работают открыто, но не платят налоги в бюджет. Ведь формально они – вне закона.

Видео полного выпуска программы "Наши деньги м Денисом Бигусом" за 23 января 2017 года:

В расследовании также сообщалось, что в 2015 году монопольное положение на лотерейном рынке получила компания "Украинская национальная лотерея", а основой получения монополии стало введение санкций со стороны СНБО против двоих других операторов. К слову, совладелец "УНЛ" имел определенные связи с секретарем СНБО Александром Турчиновым.

Совладелец "УНЛ" имел определенные связи с секретарем СНБО Александром Турчиновым

Владельцем же "УНЛ" на то время был английский "Старбелл инвестментс лимитед" Сергея Пиндича, а фактически – Валерия Коваленко, который имел близкие бизнес-отношения с нардепом Сергеем Терехиным, экс-министром финансов Виктором Пинзеником и секретарем СНБО Александром Турчиновым.