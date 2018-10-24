Атестація за 200 мільйонів: Спілку архітекторів перевірить Антимонопольний комітет

Журналісти програми "Наші гроші з Денисом Бігусом" раніше з'ясували, що всіх архітекторів України скеровують підвищувати кваліфікацію в одну приватну фірму. Таку монополію створило і затвердило міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України. А кінцевим бенефіціаром фірми-монополіста є голова Національної спілки архітекторів – Володимир Гусаков.

Тепер Антимонопольний комітет України перевірятиме архітектурну монополію, схвалену Міністерством регіонального розвитку, за зверненням юристів проекту "Тисни". Про це повідомив Bihus.Info з посиланням на державного уповноваженого АМКУ Агію Загребельську.

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Чинна система змушує майже 30 тисяч архітекторів, інженерів, проектувальників та експертів у будівельній галузі підвищувати кваліфікацію лише в певних приватних фірмах.



Кінцевим бенефіціаром монополіста є голова нацспілки архітекторів Володимир Гусаков

Водночас, без сертифіката про атестацію вони не можуть працювати. Для архітекторів таким "атестатом" визначили Національну спілку архітекторів України. Тоді ж на сайті спілки опублікували вимогу Володимира Гусакова проходити підготовку до атестації та саму атестацію тільки в його організації з гучною назвою ТОВ "Навчально-експертний центр НСАУ".

Відео повного випуску програми "Наші гроші з Денисом Бігусом" за 6 березня 2018:

Спілка не приймає свідоцтва про закінчення курсів у профільному навчальному закладі. Водночас курси, які проводить створена громадською організацією компанія, організовані у приміщенні того самого закладу, а викладають на них ті самі викладачі. От тільки ціна їх – утричі вища: вартість триденного курсу сягає 10 тисяч гривень.



Антимонопольний комітет відреагував на звернення юристів Bihus.Info

Якщо врахувати, що атестувати потрібно понад 29 тисяч спеціалістів, загальний "виторг" монополістів становитиме понад 200 мільйонів гривень протягом п'яти років.

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У інтерв'ю журналістам Володимир Гусаков визнає, що підвищення кваліфікації могли б проводити й профільні навчальні заклади, але тільки у тому випадку, якщо їм дозволить Спілка. Але Спілка не дозволяє.

До слова, Київське обласне відділення Антимонопольного комітету ініціювало розслідування стосовно фактів, які свідчать про нечесну конкуренцію на ринку зовнішньої реклами у Гатному Києво-Святошинського району.