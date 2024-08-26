Об этом говорится на сайте оборонного ведомства. Там также указали, какие именно товары были задекларированы на границе, но в конце концов, которые не попали к военным.

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По данным Гостаможслужбы, таможенный контроль прошли для нужд военных:

424 транспортных средства;

476,23 тонны товаров различных наименований без указания стоимости;

6,2 тонны продуктов питания и пластиковых гранул.

Однако в ведомстве не подтвердили факт подтверждения товаров Вооруженными Силами.

Будет расследование

Отмечают, что Министерство обороны направило в правоохранительные органы соответствующие сообщения, чтобы оценить правомерность действий отдельных должностных лиц по признакам незаконного обогащения, присвоения имущества и злоупотребления служебным положением.

Сейчас продолжается расследование.