Про це йдеться на сайті оборонного відомства. Там також вказали, які саме товари було задекларовано на кордоні, але зрештою, які не потрапили до військових.

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За даними Держмитслужби, митний контроль пройшли для потреб військових:

424 транспортні засоби;

476,23 тонн товарів різних найменувань без зазначення вартості;

6,2 тонни продуктів харчування та пластикових гранул.

Однак у відомстві не підтвердили факт підтвердження товарів Збройними силами.

Буде розслідування

Зазначають, що Міністерство оборони скерувало до правоохоронних органів відповідні повідомлення, аби оцінити правомірність дій окремих посадових осіб за ознаками незаконного збагачення, привласнення майна та зловживання службовим становищем.

Наразі триває розслідування.