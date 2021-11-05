Аваков говорит, что СНБО вводит санкции "за 5 минут без доказательств"

Экс-глава МВД Арсен Аваков заявил, что члены СНБО часто получали за 5 минут до заседания информацию о санкциях, которые планировали вводить. Более того, там якобы не было доказательной базы.

По мнению бывшего чиновника, заседания СНБО проводились "на хайпе" и превратилось в "штамповку санкций". Об этом он рассказал в эфире одного из украинских телеканалов.

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"Хайповый" СНБО

Арсен Аваков утверждает, что вещи, которые происходили на заседаниях СНБО, были недопустимы, поэтому он "не хотел принимать в этом участия". Правда, будучи главой МВД и членом СНБО введение санкций он преимущественно поддерживал, а иногда и оправдывал публично.

Каждый СНБО я приходил и ждал. Мне за 5 минут до заседания выдавали папочку. Я открывал папочку и внимательно читал, потом поднимал голову и говорил: "А вот эта фирма сюда внесена на основании чего?"

– заявил Арсен Аваков.

В ответ ему показывали оперативную справку, но экс-министр утверждает, что в то время "такими справками был завален весь стол, но там половина лжи".

Кроме того, экс-глава МВД говорит, что на СНБО могли "с голоса" называть фамилии, которых в этих папках не было, но секретарь Совета Алексей Данилов на это спокойно реагировал и объяснял, что не успели внести.

Кратко о СНБО