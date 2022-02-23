В России традиционно привели целый ряд фейковых обвинений Украины. Главный нарратив, тот, что и всегда, – ВСУ "убивают" мирное население Донбасса".

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Россия, которая оккупировала территории Украины, нагло заявила, что Киев "нарушает международные нормы". В своих обстрелах Донбасса, агрессор, как всегда, обвинил ВСУ. Следственный комитет России даже "установил" причастность к так называемым "преступлениям" 85 украинских военных.

Кто оказался в наглом списке России

Бывший командующий Военно-морскими силами ВСУ Игорь Воронченко;

экс-командующий Военно-воздушных сил Сергей Дроздов;

экс-командующий высокомобильными десантными войсками Михаил Забродский;

военнослужащий Валерий Исмаилов;

Андрей Грищенко;

Михаил Прокопив;

Сергей Заболотный;

командиры нескольких бригад и батальона "Айдар" и другие военные.

"Военные преступники" среди политиков

Бывший министр внутренних дел Арсен Аваков;

его бывший заместитель и советник нынешнего главы МВД Антон Геращенко;

экс-министр обороны Анатолий Гриценко;

экс-министр обороны Валерий Гелетей;

экс-глава Генштаба Виктор Муженко.

Они, мол, призывали к осуществлению "террористической деятельности" и, по вымыслам Кремля, "приказывали уничтожить россиян".

В списке также есть олигарх и бывший губернатор Днепропетровской области Игорь Коломойский и экс-глава парламента Александр Турчинов. Однако причину, почему они там оказались, российские правоохранители не указали.

В следственном комитете подчеркнули, что якобы знают поименно всех участников "Правого сектора" и батальона "Азов", а также имеют "доказательства совершения ими жестоких преступлений".

Обратите внимание! С начала 2022 года Россия все более активно распространяет фейки о ситуации на Донбассе. Пророссийские боевики снимают ролики об обстрелах жилых районов, которые якобы совершают украинские военные. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал Россию остановить эту фабрику фейков.

К теме смотрите видео об эвакуации российских дипломатов из Украины: