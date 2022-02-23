В России традиционно привели целый ряд фейковых обвинений Украины. Главный нарратив, тот, что и всегда, – ВСУ "убивают" мирное население Донбасса".
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Россия, которая оккупировала территории Украины, нагло заявила, что Киев "нарушает международные нормы". В своих обстрелах Донбасса, агрессор, как всегда, обвинил ВСУ. Следственный комитет России даже "установил" причастность к так называемым "преступлениям" 85 украинских военных.
Кто оказался в наглом списке России
- Бывший командующий Военно-морскими силами ВСУ Игорь Воронченко;
- экс-командующий Военно-воздушных сил Сергей Дроздов;
- экс-командующий высокомобильными десантными войсками Михаил Забродский;
- военнослужащий Валерий Исмаилов;
- Андрей Грищенко;
- Михаил Прокопив;
- Сергей Заболотный;
- командиры нескольких бригад и батальона "Айдар" и другие военные.
"Военные преступники" среди политиков
- Бывший министр внутренних дел Арсен Аваков;
- его бывший заместитель и советник нынешнего главы МВД Антон Геращенко;
- экс-министр обороны Анатолий Гриценко;
- экс-министр обороны Валерий Гелетей;
- экс-глава Генштаба Виктор Муженко.
Они, мол, призывали к осуществлению "террористической деятельности" и, по вымыслам Кремля, "приказывали уничтожить россиян".
В списке также есть олигарх и бывший губернатор Днепропетровской области Игорь Коломойский и экс-глава парламента Александр Турчинов. Однако причину, почему они там оказались, российские правоохранители не указали.
В следственном комитете подчеркнули, что якобы знают поименно всех участников "Правого сектора" и батальона "Азов", а также имеют "доказательства совершения ими жестоких преступлений".
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