У Росії традиційно навели цілу низку фейкових звинувачень України. Головний наратив, той що й завжди, – ЗСУ "вбивають" мирне населення Донбасу".
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Росія, яка окупувала території України, нахабно заявила, що Київ "порушує міжнародні норми". У своїх обстрілах Донбасу, агресор, як завжди, звинуватив ЗСУ. Слідчий комітет Росії навіть "встановив" причетність до так званих "злочинів" 85 українських військових.
Хто опинився у "чорному" списку Росії
- Колишній командувач Військово-морських сил ЗСУ Ігор Воронченко;
- екскомандувач Військово-повітряних сил Сергій Дроздов;
- екскомандувач високомобільними десантними військами Михайло Забродський;
- військовослужбовець Валерій Ісмаїлов;
- Андрій Грищенко;
- Михалі Прокопів;
- Сергій Заболотний;
- командири кількох бригад і батальйону "Айдар" та інші військові.
"Військові злочинці" серед політиків
- Колишній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков;
- його колишній заступник та радник теперішнього глави МВС Антон Геращенко;
- ексміністр оборони Анатолій Гриценко;
- ексміністр оборони Валерій Гелетей;
- ексглава Генштабу Віктор Муженко.
Вони, мовляв, закликали до здійснення "терористичної діяльності" та, за вигадками Кремля, "наказували знищити росіян".
У списку також є олігарх та колишній губернатор Дніпропетровської області Ігор Коломойський та ексглава парламенту Олександр Турчинов. Однак причину, чому вони там опинилися, російські правоохоронці не вказали.
У слідчому комітеті наголосили, що нібито знають поіменно всіх учасників "Правого сектору" та батальйону "Азов", а також мають "докази скоєння ними жорстоких злочинів".
До теми дивіться відео про евакуацію російських дипломатів з України: