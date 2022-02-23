У Росії традиційно навели цілу низку фейкових звинувачень України. Головний наратив, той що й завжди, – ЗСУ "вбивають" мирне населення Донбасу".

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Росія, яка окупувала території України, нахабно заявила, що Київ "порушує міжнародні норми". У своїх обстрілах Донбасу, агресор, як завжди, звинуватив ЗСУ. Слідчий комітет Росії навіть "встановив" причетність до так званих "злочинів" 85 українських військових.

Хто опинився у "чорному" списку Росії

Колишній командувач Військово-морських сил ЗСУ Ігор Воронченко;

екскомандувач Військово-повітряних сил Сергій Дроздов;

екскомандувач високомобільними десантними військами Михайло Забродський;

військовослужбовець Валерій Ісмаїлов;

Андрій Грищенко;

Михалі Прокопів;

Сергій Заболотний;

командири кількох бригад і батальйону "Айдар" та інші військові.

"Військові злочинці" серед політиків

Колишній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков;

його колишній заступник та радник теперішнього глави МВС Антон Геращенко;

ексміністр оборони Анатолій Гриценко;

ексміністр оборони Валерій Гелетей;

ексглава Генштабу Віктор Муженко.

Вони, мовляв, закликали до здійснення "терористичної діяльності" та, за вигадками Кремля, "наказували знищити росіян".

У списку також є олігарх та колишній губернатор Дніпропетровської області Ігор Коломойський та ексглава парламенту Олександр Турчинов. Однак причину, чому вони там опинилися, російські правоохоронці не вказали.

У слідчому комітеті наголосили, що нібито знають поіменно всіх учасників "Правого сектору" та батальйону "Азов", а також мають "докази скоєння ними жорстоких злочинів".

Зверніть увагу! З початку 2022 року Росія все активніше поширює фейки про ситуацію на Донбасі. Проросійські бойовики знімають ролики про обстріли житлових районів, які нібито здійснюють українські військові. Очільник МЗС України Дмитро Кулеба закликав Росію зупинити цю фабрику фейків.

До теми дивіться відео про евакуацію російських дипломатів з України: