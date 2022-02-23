У Росії традиційно навели цілу низку фейкових звинувачень України. Головний наратив, той що й завжди, – ЗСУ "вбивають" мирне населення Донбасу".

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Росія, яка окупувала території України, нахабно заявила, що Київ "порушує міжнародні норми". У своїх обстрілах Донбасу, агресор, як завжди, звинуватив ЗСУ. Слідчий комітет Росії навіть "встановив" причетність до так званих "злочинів" 85 українських військових.

Хто опинився у "чорному" списку Росії

  • Колишній командувач Військово-морських сил ЗСУ Ігор Воронченко;
  • екскомандувач Військово-повітряних сил Сергій Дроздов;
  • екскомандувач високомобільними десантними військами Михайло Забродський;
  • військовослужбовець Валерій Ісмаїлов;
  • Андрій Грищенко;
  • Михалі Прокопів;
  • Сергій Заболотний;
  • командири кількох бригад і батальйону "Айдар" та інші військові.

"Військові злочинці" серед політиків

  • Колишній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков;
  • його колишній заступник та радник теперішнього глави МВС Антон Геращенко;
  • ексміністр оборони Анатолій Гриценко;
  • ексміністр оборони Валерій Гелетей;
  • ексглава Генштабу Віктор Муженко.

Вони, мовляв, закликали до здійснення "терористичної діяльності" та, за вигадками Кремля, "наказували знищити росіян".

У списку також є олігарх та колишній губернатор Дніпропетровської області Ігор Коломойський та ексглава парламенту Олександр Турчинов. Однак причину, чому вони там опинилися, російські правоохоронці не вказали.

У слідчому комітеті наголосили, що нібито знають поіменно всіх учасників "Правого сектору" та батальйону "Азов", а також мають "докази скоєння ними жорстоких злочинів".

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