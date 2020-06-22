Во время акций протеста, на которых требовали увольнения главы МВД, Арсен Аваков предлагал свою отставку. Однако президент Зеленский Авакова будто бы не отпустил.

Аваков не будет искать голоса в зале, – СМИ

Такое предложение министр внутренних дел сделал еще несколько недель назад – в разгар протестных акций. Об этом сообщает "РБК-Украина".

К теме При каких условиях возможно освобождение Авакова: Зеленский назвал "слугам" условия

Аваков не будет упираться, искать голоса в зале и тому подобное. Наоборот, он все так грамотно обставит, что, во-первых, сам предложит своего преемника из числа понятных ему людей, во-вторых, мы ему еще и должны будем,

– пишет издание со ссылкой на окружение президента.

Зеленский определил условие, когда Аваков уйдет в отставку

Отметим, что ранее президент Зеленский назвал своей политсиле условия, при которых возможна отставка Арсена Авакова:

Если во фракции "Слуга народа" деятельностью Авакова будет недовольно большинство, а не отдельные депутаты.

Если будет конкретная кандидатура на его место.

Что известно о возможной отставке Авакова: