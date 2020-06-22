Аваков предлагал свою отставку, Зеленский не согласился, – СМИ
Во время акций протеста, на которых требовали увольнения главы МВД, Арсен Аваков предлагал свою отставку. Однако президент Зеленский Авакова будто бы не отпустил.
Аваков не будет искать голоса в зале, – СМИ
Такое предложение министр внутренних дел сделал еще несколько недель назад – в разгар протестных акций. Об этом сообщает "РБК-Украина".
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Аваков не будет упираться, искать голоса в зале и тому подобное. Наоборот, он все так грамотно обставит, что, во-первых, сам предложит своего преемника из числа понятных ему людей, во-вторых, мы ему еще и должны будем,
– пишет издание со ссылкой на окружение президента.
Зеленский определил условие, когда Аваков уйдет в отставку
Отметим, что ранее президент Зеленский назвал своей политсиле условия, при которых возможна отставка Арсена Авакова:
- Если во фракции "Слуга народа" деятельностью Авакова будет недовольно большинство, а не отдельные депутаты.
- Если будет конкретная кандидатура на его место.
Что известно о возможной отставке Авакова:
- В Украине состоялись масштабные протесты за отставку действующего министра внутренних дел.
- Среди причин:
– изнасилование в отделении полиции в Кагарлыке;
– стрельба в Броварах ;.
– расследование дела об убийстве Кирилла Тлявова, где подозреваемые – работники полиции;
– провалена реформа полиции, где множество бывших правоохранителей восстановились на своих должностях через суд.
- Президент Зеленский работой главы МВД доволен.
- Между тем, комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности проголосовал за передачу на рассмотрение в парламент постановления об увольнении Арсена Авакова. Однако его могут рассмотреть только 1 июля.