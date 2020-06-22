Аваков пропонував свою відставку, Зеленський не погодився, – ЗМІ
Під час акцій протесту, на яких вимагали звільнення очільника МВС, Арсен Аваков пропонував свою відставку. Проте президент Зеленський Авакова начебто не відпустив.
Аваков не буде шукати голоси в залі, – ЗМІ
Таку пропозицію міністр внутрішніх справ зробив ще кілька тижнів тому – у розпал протестних акцій. Про це повідомляє "РБК-Україна".
До теми За яких умов можливе звільнення Авакова: Зеленський назвав "слугам" умови
Аваков не буде упиратися, шукати голоси в залі і так далі. Навпаки, він все так грамотно обставить, що, по-перше, сам запропонує свого наступника з числа зрозумілих йому людей, по-друге, ми йому ще й зобов'язані лишимось,
– пише видання з посиланням на оточення президента.
Зеленський визначив умову, коли Аваков піде у відставку
Зазначимо, що раніше президент Зеленський назвав своїй політсилі умови, за яких можлива відставка Арсена Авакова:
- Якщо у фракції "Слуга народу" діяльністю Авакова буде незадоволена більшість, а не окремі депутати.
- Якщо буде конкретна кандидатура на його місце.
Що відомо про можливу відставку Авакова:
- В Україні відбулись масштабні протести за відставку чинного міністра внутрішніх справ.
- Серед причин:
– зґвалтування у відділенні поліції в Кагарлику;
– стрілянина у Броварах;.
– розслідування справи вбивства Кирила Тлявова, де підозрювані – працівники поліції;
– провалена реформа поліції, де чимало колишніх правоохоронців поновилися на своїх посадах через суд.
- Президент Зеленський роботою очільника МВС задоволений.
- Тим часом, комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності проголосував за передачу на розгляд до парламенту постанову про звільнення Арсена Авакова. Однак її можуть розглянути лише 1 липня.