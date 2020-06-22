Під час акцій протесту, на яких вимагали звільнення очільника МВС, Арсен Аваков пропонував свою відставку. Проте президент Зеленський Авакова начебто не відпустив.

Аваков не буде шукати голоси в залі, – ЗМІ

Таку пропозицію міністр внутрішніх справ зробив ще кілька тижнів тому – у розпал протестних акцій. Про це повідомляє "РБК-Україна"

До теми За яких умов можливе звільнення Авакова: Зеленський назвав "слугам" умови

Аваков не буде упиратися, шукати голоси в залі і так далі. Навпаки, він все так грамотно обставить, що, по-перше, сам запропонує свого наступника з числа зрозумілих йому людей, по-друге, ми йому ще й зобов'язані лишимось,

– пише видання з посиланням на оточення президента.

Зеленський визначив умову, коли Аваков піде у відставку

Зазначимо, що раніше президент Зеленський назвав своїй політсилі умови, за яких можлива відставка Арсена Авакова:

Якщо у фракції "Слуга народу" діяльністю Авакова буде незадоволена більшість, а не окремі депутати.

Якщо буде конкретна кандидатура на його місце.

Що відомо про можливу відставку Авакова: