Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності проголосував за передачу на розгляду до Верховної Ради постанову про звільнення міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

Це рішення ще не означає автоматичне включення розгляду постанови у порядок денний, але тепер Арсен Аваков на крок ближче до відставки, повідомляє пресслужба партії "Голос".

Раніше Зеленський натякнув, що Аваков має піти у відставку

Зауважимо, що Верховна Рада може звільнити члена уряду за його заявою, за поданням прем’єра чи президента. Парламент також може сам ініціювати відставку міністра, але для цього потрібно зібрати мінімум 150 підписів депутатів.

Що відомо про відставку Авакова

Нещодавно Україною прокотилася хвиля протестів на невдоволення роботою глави МВС. Поки Арсен Аваков звітував у Раді, то учасники вимагали відставки через декілька резонансних справ в Україні.

Мовиться про:

Зґвалтування у відділені поліції в Кагарлику, в якому підозрюють двох поліцейських

Стрілянина в Броварах за участі близько сотні людей.

Розслідування справи вбивства Кирила Тлявова, де підозрювані – працівники поліції.

Провалена реформа поліції, де чимало колишніх правоохоронців поновилися на своїх посадах через суд.

У Раді депутати зареєстрували постанову №3606 про його відставку.

Що думає про відставку Авакова Зеленський

Президент України Володимир Зеленський запевняв, що під час виборів у нього не було жодних домовленостей з Арсеном Аваковим. Однак після останніх скандалів він має відповісти.

Водночас президент назвав Авакова потужним міністром. На його думку, досі немає кращого кандидата на цю посаду.