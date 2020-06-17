Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности проголосовал за передачу на рассмотрение в Верховную Раду постановления об увольнении министра внутренних дел Арсена Авакова.

Поскольку постановление есть в повестке дня, то это означает, что парламент должен рассмотреть отставку Арсена Авакова, сообщает пресс-служба партии "Голос".

Заметим, что Верховная Рада может уволить члена правительства по его заявлению, по представлению премьер-министра или президента, а также по собственной инициативе.

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