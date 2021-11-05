Аваков соврал про "папки за 5 минут на СНБО", – Устинова

Накануне Арсен Аваков рассказал, что члены Совета по нацбезопасности и обороне часто получали информацию о санкциях, которые планировали вводить, за 5 минут до заседания. Нардеп Александра Устинова в ответ заявила, что бывший министр говорит неправду.

Парламентарий из новосозданной депутатской группы "Солидарность" Александра Устинова в сети опровергла заявление Авакова. В качестве доказательства она прикрепила заявление бывшего главы МВД Украины.

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Устинова говорит, что Аваков обманывает насчет решений СНБО

Аваков соврал на всю страну, что СНБО вводил санкции за 5 минут без доказательств. Ну или соврал в своем официальном ответе еще на посту министра,

– написала нардеп.

Она также опубликовала этот ответ Авакова, предоставленный еще во времена, когда политик был на посту министра. В нем говорится, что вся информация о списках "воров в законе" – правдива.

"Написал он тогда, что людей по подозрению в хранении оружия и других правонарушениях, некоторые из которых являются даже не преступлениями, а проступками, вносили в список", – отметила Устинова.

Теперь же, отметила депутат, Аваков говорит, что он "ни при чем", однако добавила, что "документы не горят". Устинова посоветовала журналистам спросить политика "как он без доказательств вносил в список граждан Украины, на которых никакого криминала нет, или добровольцев. Почему 4 месяца назад он рассказывал депутатам, что вся информация правдива, а потом вдруг передумал".

Также нардепу интересна позиция Авакова относительно братьев Джамбулатовых в списке "воров в законе" и дела Павла Шеремета.



Устинова опубликовала заявление Авакова о решениях СНБО / Фейсбук Александры Устиновой



Нардеп говорит, что экс-министр обманывает / Фейсбук Александры Устиновой

Заявление Авакова о санкциях СНБО за "5 минут без доказательств"

Бывший глава МВД Арсен Аваков 4 ноября в эфире одного из телеканалов заявил, что члены СНБО часто получали за 5 минут до заседания информацию о санкциях, которые планировали вводить.

Более того, там "не было доказательной базы". Поэтому он якобы не хотел принимать в этом участия.

Кроме того, экс-глава МВД рассказал, что якобы на СНБО могли "с голоса" называть фамилии, которых "в папках" не было, но секретарь Рады Алексей Данилов на это спокойно реагировал и объяснял, что не успели внести.

Текст сообщения Александры Устиновой:

Сегодня Аваков соврал на всю страну, что СНБО вводил санкции за 5 мин без доказательств. Ну, или соврал в своем официальном ответе еще на посту министра.

Документы!

Публикую ОФИЦИАЛЬНЫЙ ответ его мне на посту министра, что вся информация по спискам воров в законе достоверна! Написал он тогда, что людей по подозрению в хранении оружия (удивительно откуда у добровольцев оружие), и других правонарушениях, некоторые из которых являются даже не преступлениями, а проступками! Вносили в список.

Клепали его орлы тогда списки с добровольцами, потому что ФСБ очень неплохо поработало, ну и надо были места, с которых пропали за деньги реальные авторитеты, заполнить.

Теперь Арсен Борисович прозрел и говорит, что он "ни при чем". Но документы не горят

Говорят, Авакова возвращают в большую политику и сегодня он будет на Шустере рассказывать о Донбассе и войне.

Так вот, у меня огромная просьба к гостям и редакторам Роман Шрайк Vasyl Pekhno спросите у Арсена Борисовича, пожалуйста, вопросы по его профилю. О том, как он без доказательств вносил в список граждан Украины, на которых никакого криминала нет, или добровольцев. Почему 4 месяца назад он рассказывал депутатам, что вся инфа достоверна, а потом вдруг передумал?

Интересно услышать, скажем, из списка воров в законе, который проголосовало СНБО, убрало ли МВД братьев Джамбулатовых? Старший, кстати, был последним, кто видел живым Антона Полякова.

Еще думаю было бы интересно услышать по делу Шеремета, где еще полгода назад он говорил, что "нестыковок нет", правда же, Андрей Антоненко Julia Kiyan Kuzmenko?