Аваков, Венедиктова и Ермак изменили пол: забавные фото FaceApp
Приложение FaceApp представило обновленный фильтр для изменения пола. Сервис стал очень популярным в социальных сетях. 24 канал предлагает посмотреть, как бы выглядели украинские политики, если бы сменили пол.
Мобильное приложение FaceApp дает возможность превратить женщину в мужчину и наоборот, пишет 24 канал.
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Сервис не новый и уже пользовался бешеной популярностью у пользователей. Однако ему удалось снова покорить социальные сети.
Предлагаем представить, как бы выглядели украинские политики в образах противоположного пола. Всех ли вам удалось узнать?
Если бы украинские политики изменили пол
Что известно о приложении FaceApp
- Это приложение, работающее на базе искусственного интеллекта.
- Для того, чтобы воспользоваться возможностями приложения, нужно подключиться к интернету и загрузить четкую фотографию человека.
- Нейросеть может превращать мужчину в женщину или наоборот. А также способна менять цвет волос, кожи, добавлять улыбку.
- В 2019 году чрезвычайно популярным был фильтр, который показывал, как человек будет выглядеть в старости. Люди использовали приложение, чтобы узнать, какой вид они будут иметь через 50 лет.