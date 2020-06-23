Приложение FaceApp представило обновленный фильтр для изменения пола. Сервис стал очень популярным в социальных сетях. 24 канал предлагает посмотреть, как бы выглядели украинские политики, если бы сменили пол.

Мобильное приложение FaceApp дает возможность превратить женщину в мужчину и наоборот, пишет 24 канал.

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Сервис не новый и уже пользовался бешеной популярностью у пользователей. Однако ему удалось снова покорить социальные сети.

Предлагаем представить, как бы выглядели украинские политики в образах противоположного пола. Всех ли вам удалось узнать?

Если бы украинские политики изменили пол

Что известно о приложении FaceApp