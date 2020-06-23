Аваков, Венедіктова і Єрмак змінили стать: кумедні фото FaceApp
Додаток FaceApp представив оновлений фільтр для зміни статі. Сервіс став дуже популярним у соціальних мережах. 24 канал пропонує глянути, як би виглядали українські політики, якщо б змінили стать.
Мобільний додаток FaceApp дає можливість перетворити жінку у чоловіка та навпаки, пише 24 канал.
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Сервіс не новий та вже користувався шаленою популярністю у користувачів. Однак йому вдалося знову підкорити соціальні мережі.
Пропонуємо уявити, як би виглядали українські політики в образах протилежної статі. Чи усіх вам вдалося впізнати?
Якби українські політики змінили стать
Що відомо про додаток FaceApp
- Це додаток, що працює на базі штучного інтелекту.
- Для того, щоб скористатися можливостями додатка, потрібно під’єднатися до інтернету та завантажити чітку фотографію людини.
- Нейромережа може перетворювати чоловіка на жінку або навпаки. А також здатна змінювати колір волосся, шкіри, додавати усмішку.
- У 2019 році надзвичайно популярним був фільтр, який показував, як людина виглядатиме у старості. Люди використовували додаток, щоб дізнатися який вигляд вони матимуть через 50 років.