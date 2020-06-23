Додаток FaceApp представив оновлений фільтр для зміни статі. Сервіс став дуже популярним у соціальних мережах. 24 канал пропонує глянути, як би виглядали українські політики, якщо б змінили стать.

Мобільний додаток FaceApp дає можливість перетворити жінку у чоловіка та навпаки, пише 24 канал.

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Сервіс не новий та вже користувався шаленою популярністю у користувачів. Однак йому вдалося знову підкорити соціальні мережі.

Пропонуємо уявити, як би виглядали українські політики в образах протилежної статі. Чи усіх вам вдалося впізнати?

Якби українські політики змінили стать

Що відомо про додаток FaceApp