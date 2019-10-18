Аваков хочет показать свое влияние, – Минаков о скандале с "Нацкорпусом"

9 октября Нацкорпус с боем прорывался в поселок Золотое, где должно было состояться разведения сил. Однако молодчиков в окрестностях Луганской области остановили правоохранители. Парадокс в том, что полиция напрямую подчинена Арсену Авакову, а другая неформально относится к его же сфере влияния. Почему же они столкнулись и кого пугает глава МВД – читайте дальше.

Эксперт Алексей Минаков в комментарии 24 каналу сказал, что такими инцидентами министр МВД "пытается показать свою значимость и свое влияние".

К слову: Аваков пытается предупредить Зеленского, – эксперт о столкновениях на блокпосте

"Я думаю, что ни у кого нет сомнений, что Аваков влиятельная политическая фигура. И то, что ему якобы дали полгода, чтобы он был временным министром, это не так. Его трудно будет подвинуть с должности. И сейчас он готовит почву, чтобы его невозможно было отстранить от должности. Он демонстрирует собственную значимость – участвует в протестах на площади Независимости и в разведении сил ", – считает Минаков.

Что произошло возле Золотого?

9 октября на окраинах Луганской области активисты "Нацкорпуса" прорывались в поселок Золотое, где должно было состояться разведение украинских сил и боевиков, чтобы устроить там акцию протеста против отвода войск. Однако, на пути им стали правоохранители. Ситуация выглядела напряженной. Правоохранители задержали нескольких ребят из Нацкорпуса и открыли огонь. В результате один полицейский получил травмы, его с места событий забрала "скорая".

Позиция Белецкого по разведению войск

После того, как Банковая выступила с инициативой разведения войск на Донбассе, против нее выступила группа ветеранов, активистов и радикалов. К ним примкнули и молодые люди из "Нацкорпуса" Андрея Белецкого, который, как лидер националистов, ведет собственную политическую игру.



Андрей Белецкий

"Надо все же учитывать, что это националисты, им надо помнить о себе в большем политическом поле. Большем Золотого, большем чем Зеленский, большем чем Аваков. Если бы Белецкий в этой истории не выступил, то о нем можно было бы забыть . Ему следует держать собственный политический вес ", – отметил политолог Дмитрий Литвин.

Что известно об Андрее Белецком?

Он является основателем полка "Азов" и лидером политической партии "Национальный корпус". Был народным депутатом 8-го созыва. Кроме этого баллотировался на досрочные парламентские выборы 2019 под вторым номером в списке партии "Свобода".

Для этого националист Белецкий не стыдится даже посещать эфиры телеканалов кума Путина Виктора Медведчука, которые "нацкорпусовцы" сами же и бойкотируют.

Андрей Белецкий дает интервью "112 Украина"

Зачем Белецкий срывает разведения войск - читайте в материале на сайте 24

Что задумал Арсен Аваков

Министру внутренних дел Арсену Авакову позиция армии "белого вождя" очень "играет на руку". С помощью Белецкого Аваков искусственно повышает градус своего собственного противостояния с Банковой. Чтобы когда ситуация дойдет до точки кипения, убрать из своих людей, продемонстрировав президенту свою незаменимость на посту главы МВД.

Для того, чтобы создать определенные проблемы и благодаря тому, что он имеет влияние на эти проблемы демонстрирует Зеленскому, что Зеленский не может его просто так взять и устранить потому, что у него будет еще больше проблем,

– пояснил Минаков.

Как может сейчас Банковая обуздать представителей "Нацкорпуса" – непонятно. Очевидно, что руками правоохранителей сделать это невозможно. А в составе Нацгвардии, контроль над которой у Авакова Банковая уже отобрала, осталось немало "азовцев" Белецкого. Так что надеяться могут только на военных.



Арсен Аваков

Между временем, картинке внутри Украины, которую создает это противостояние, радуются в Кремле. Российские СМИ пестрят заголовками об общественном напряжении и протестах в Киеве. А Владимир Путин прямо говорит, что националисты срывают разведение, а украинский президент не контролирует собственное войско.

Важно! В Трехсторонний контактной группе в Минске раньше договорились о начале разведения войск в селе Петровское в Донецкой области и городе Золотое Луганской области. Оно должно было стартовать еще 7 октября, однако оккупанты до сих пор не прекращают обстреливать украинские позиции.