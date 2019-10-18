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      Аваков хоче показати свій вплив, – Мінаков про скандал з "Нацкорпусом"

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      9 жовтня Нацкорпус з боєм проривався в селище Золоте, де мало відбутись розведення сил. Однак молодиків на околицях Луганщини зупинили правоохоронці. Парадокс у тому, що поліція напряму підпорядкована Арсену Авакову, а інша неформально належить до його ж сфери впливу. Чому ж вони зіткнулись і кого лякає голова МВС – читайте далі.

      Експерт Олексій Мінаков в коментарі 24 каналу сказав, що такими інцидентами міністр МВС "намагається показати свою значущість та свій вплив". 

      До слова: Аваков намагається попередити Зеленського, – експерт про сутички на блокпості

      "Я думаю, що ні в кого немає сумнівів, що Аваков впливова політична фігура. І те, що йому нібито дали пів року, аби він був тимчасовим міністром, це не так. Його важко буде посунути з посади. І зараз він готує ґрунт, щоб його неможливо було усунути з посади. Він демонструє власну значущість – бере участь в протестах на майдані Незалежності та у розведенні сил", – вважає Мінаков. 

      Що відбулось біля Золотого? 9 жовтня на околицях Луганщини активісти "Нацкорпусу" проривалися в селище Золоте, де мало відбутися розведення українських сил і бойовиків, аби влаштувати там акцію протесту проти відводу військ. Проте, на заваді їм стали правоохоронці. Ситуація виглядала напруженою. Правоохоронці затримали кількох хлопців з Нацкорпусу та відкрили вогонь. В результаті один поліцейський отримав травми, його з місця подій забрала "швидка".

      Позиція Білецького щодо розведення військ

      Після того, як Банкова виступила з ініціативою розведення військ на Донбасі, проти неї виступила група ветеранів, активістів і радикалів. До них примкнули і молодики з "Нацкорпусу" Андрія Білецького, який, як лідер націоналістів, веде власну політичну гру.

      білецький
      Андрія Білецький

      "Треба все ж зважати, що це націоналісти, що їм треба пам'ятати про себе у більшому політичному полі. Більшому ніж Золоте, більшому ніж Зеленський, більшому ніж Аваков. Якби Білецький у цій історії не виступив, то про нього можна було б забути. Йому варто тримати власну політичну вагу", – зазначив політолог Дмитро Литвин.

      Що відомо про Андрія Білецького? Він є засновником полку "Азов" та лідером політичної партії "Національний корпус". Був народним депутатом 8-го скликання. Окрім цього балотувався на дочасні парламентські вибори 2019 під другим номером у списку партії "Свобода".

      Задля цього націоналіст Білецький не стидається навіть відвідувати ефіри телеканалів кума Путіна Віктора Медведчука, які "нацкорпусівці" самі ж і бойкотують.

      білецький 112
      Андрій Білецький дає інтерв'ю "112 Україна"

      Навіщо Білецький зриває розведення військ – читайте в матеріалі на сайті 24

      Що задумав Арсен Аваков 

      Міністру внутрішніх справ Арсену Авакову позиція армії "білого вождя" дуже "грає на руку". За допомогою Білецького Аваков штучно підвищує градус свого власного протистояння з Банковою. Щоб коли ситуація дійде до точки кипіння, забрати зі своїх людей, продемонструвавши президенту свою незамінність на посту глави МВС .

      Для того, щоб створити певні проблеми і завдяки тому, що він має вплив на ці проблеми демонструє Зеленському, що Зеленський не може його просто так взяти і усунути, бо в нього буде ще більше проблем,
      – пояснив Мінаков.

      Як може зараз Банкова приборкати представників "Нацкорпусу" – незрозуміло. Очевидно, що руками правоохоронців зробити це неможливо. А в складі Нацгвардії, контроль над якою в Авакова Банкова вже відібрала, лишилось чимало "азовців" Білецького. Так що надіятись можуть тільки на військових.

      аваков арсен
      Арсен Аваков 

      Тим часом картинці всередині України, яку створює це протистояння, радіють в Кремлі. Російські ЗМІ рясніють заголовками про суспільну напругу і протести в Києві. А Володимир Путін прямо каже, що націоналісти зривають розведення, а український президент не контролює власне військо.

      Важливо! У Тристоронній контактній групі в Мінську раніше домовились про початок розведення військ у селі Петрівське на Донеччині та місті Золоте на Луганщині. Воно мало стартувати ще 7 жовтня, проте окупанти досі не припиняють обстрілювати українські позиції.


      Карта окупованих територій на Донбасі / Інфографіка 24 каналу

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      18 жовтня
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      Автор: Єгор Скоріна
      Теги: Новини України Війна на Донбасі Арсен Аваков Андрій Білецький Розведення військ Національний корпус Міністерство внутрішніх справ Протести
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