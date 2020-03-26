Аваков наращивает мощь всеми доступными методами: видео

В Раде до сих пор не состоялось заседание, во время которого нардепы должны решить, как страна будет преодолевать последствия коронавируса. Инициативу в этой борьбе берут на себя другие политические фигуры. Насколько выросла влиятельность министра внутренних дел Арсена Авакова за время карантина – читайте в материале 24 канала.

Кто будет министром здравоохранения после отставки Емца и 13 вариаций на тему Авакова. Такое шутливое сообщение распространялось в соцсетях после того, как министр внутренних дел сделал за несколько дней не одно заявление по вопросам, которые не относятся к его компетенции. Например, об остановке работы всего транспорта.

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Из-за этого министра в сети в шутку называли президентом и главой правительства. По мнению политолога Николая Давидюка, для Авакова за всю его политическую карьеру сегодняшний момент с пандемией является, наверное, пиком его политических возможностей и пиком его политического влияния. Возможно, даже больше, чем во время войны.

По мнению экспертов, после объявления карантина министр внутренних дел получил больше власти. Именно полиция начала контролировать общественный транспорт. Люди жаловались, что их без причины останавливали и проверяли личные автомобили.

Меня новость удивила почему работникам сферы здравоохранения защитные средства дает структура Авакова. У нас нет сети в Министерстве здравоохранения,

– подчеркнул общественный деятель Олег Рыбачук.

На днях Арсен Аваков выступил в поддержку введения чрезвычайного положения. Тем временем его люди пытались вписать в законопроект о противодействии коронавирусу возможность для полиции обыскивать граждан и их дома без решения суда.

Что такое чрезвычайное положение?

Согласно закону, это особый правовой режим, который может временно вводиться в Украине или в отдельных ее местностях. Вводится он при возникновении чрезвычайных ситуаций не ниже общегосударственного уровня, которые привели или могут привести к человеческим и материальным потерям, создают угрозу жизни и здоровью граждан.

По словам главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина, право "вламываться" к людям домой без решений суда, которое хотел себе Аваков, никак не помогает бороться с эпидемией.

Он понимает, что у власти больше не удержится поэтому ему надо еще больше полномочий еще больше паники, чтобы хоть как-то показывать видимость эффективности,

– отметил Виталий Шабунин.

Впоследствии министр написал, что чрезвычайное положение не так уж и необходимо. Хотя это решать исключительно президенту и Верховной Раде. Эксперты пояснили, что такие его действия являются полной потерей контроля над ним со стороны властных органов.

Олег Рыбачук отметил, что сейчас Верховная Рада больше беспокоится обустройством VIP-палат для себя, не работает эффективно, несмотря на то, что это единственный орган, который имеет право осуществлять надзор за законностью действий правоохранителей и правительства, частью которого является Аваков.

Аваков – классический торговец страхом. Я не представляю, чтобы министр МВД в любой стране позволял себе такие заявления, понимая, что ему бы быстро закрыли рот и депутаты, и президент, и премьер,

– отметил Виталий Шабунин.

Такие полномочия министру внутренних дел предоставляет режим чрезвычайной ситуации. Впрочем эксперты убеждены, что после окончания карантина, их будет трудно забрать.



Что предусматривает чрезвычайная ситуация / Инфографика 24 канала