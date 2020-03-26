Аваков нарощує міць усіма доступними методами: відео

У Раді й досі не відбулося засідання, під час якого нардепи мали б вирішити, як країна долатиме наслідки коронавірусу. Ініціативу в цій боротьбі перебирають на себе інші політичні фігури. Наскільки зросла впливовість міністра внутрішніх справ Арсена Авакова за час карантину – читайте в матеріалі 24 каналу.

Хто буде міністром охорони здоров'я після відставки Ємця і 13 варіацій на тему Авакова. Таке жартівливе повідомлення ширилось в соцмережах після того, як міністр внутрішніх справ зробив за кілька днів не одну заяву щодо питань, які не належать до його компетенції. Наприклад, про зупинку роботи усього транспорту.

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Через це міністра в мережі жартома називали президентом і головою уряду. На думку політолога Миколи Давидюка, для Авакова за всю його політичну кар'єру сьогоднішній момент з пандемією є, напевно, піком його політичних можливостей і піком його політичного впливу. Можливо, навіть більший, ніж у час війни.

На думку експертів, після оголошення карантину міністр внутрішніх справ отримав більше влади. Саме поліція почала контролювати громадський транспорт. Люди скаржилися, що їх без причини зупиняли і перевіряли особисті автомобілі.

Мене новина здивувала чому працівникам сфери охорони здоров'я захисні засоби дає структура Авакова. У нас що немає мережі в Міністерстві охорони здоров'я,

– наголосив громадський діяч Олег Рибачук.

Днями Арсен Аваков виступив на підтримку запровадження надзвичайного стану. Тим часом його люди намагались вписати в законопроєкт про протидію коронавірусу можливість для поліції обшукувати громадян і їх домівки без рішення суду.

Що таке надзвичайний стан?

Згідно з законом, це особливий правовий режим, який може тимчасово вводитися в Україні чи в окремих її місцевостях. Вводиться він при виникненні надзвичайних ситуацій не нижче загальнодержавного рівня, що призвели чи можуть призвести до людських і матеріальних втрат, створюють загрозу життю і здоров’ю громадян.

За словами голови Центру протидії корупції Віталія Шабуніна, право "вломуватися" до людей додому без рішень суду, яке хотів собі Аваков, жодним чином не допомагає боротися з епідемією.

Він розуміє, що при владі більше не втримається тому йому треба ще більше повноважень ще більше паніки, щоб хоч якось показувати видимість ефективності,

– зазначив Віталій Шабунін.

Згодом міністр написав, що надзвичайний стан не такий вже і потрібний. Хоча це вирішувати мають винятково президент і Верховна Рада. Експерти пояснили, що такі його дії є цілковитою втратою контролю над ним з боку владних органів.

Олег Рибачук відзначив, що зараз Верховна Рада більше переймається облаштування VIP-палат для себе, не працює ефективно, попри те, що це єдиний орган, який має право здійснювати нагляд за законністю дій правоохоронців і уряду, частиною якого є Аваков.

Аваков – класичний торговець страхом. Я не уявляю, щоб міністр МВС в будь-якій країні дозволяв собі такі заяви, розуміючи, що йому б швидко закрили рота і депутати, і президент, і прем'єр,

– наголосив Віталій Шабунін.

Такі повноваження міністру внутрішніх справ нині надає режим надзвичайної ситуації. Втім експерти переконані, що після закінчення карантину, їх буде важко забрати.



Що передбачає надзвичайна ситуація / Інфографіка 24 каналу