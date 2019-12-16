Аваков назвал город с самым низким уровнем преступности в Украине

По словам главы МВД Арсена Авакова, самым безопасным в криминогенной плане городом в Украине является Мариуполь, Донецкой области.

Такое заявление министр внутренних дел Украины сделал в программе "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина".

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Аваков пояснил, что такой показатель в прифронтовом городе вызванный системой мониторинга, которая с 2015 года там внедрена.



После оккупации Донецкая Мариуполь фактически является центром Донецкой области

К слову, в 2018 году четыре украинских города – Одесса, Киев, Харьков и Львов – вошли в список самых криминальных городов мира. Всего рейтинг насчитывал 338 позиций.

Отметим, что накануне президент Владимир Зеленский подал в парламент проект закона, который предусматривает наказание для "воров в законе".