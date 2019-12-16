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      Аваков назвал город с самым низким уровнем преступности в Украине

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      Арсен Аваков / www.5.ua

      По словам главы МВД Арсена Авакова, самым безопасным в криминогенной плане городом в Украине является Мариуполь, Донецкой области.

      Такое заявление министр внутренних дел Украины сделал в программе "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина".

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      Аваков пояснил, что такой показатель в прифронтовом городе вызванный системой мониторинга, которая с 2015 года там внедрена.

      Маріуполь
      После оккупации Донецкая Мариуполь фактически является центром Донецкой области

      К слову, в 2018 году четыре украинских города – Одесса, Киев, Харьков и Львов – вошли в список самых криминальных городов мира. Всего рейтинг насчитывал 338 позиций.

      Отметим, что накануне президент Владимир Зеленский подал в парламент проект закона, который предусматривает наказание для "воров в законе".

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Криминал Новости Украины Арсен Аваков Новости Мариуполя Новости Донецка
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