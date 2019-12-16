Аваков назвав місто з найнижчим рівнем злочинності в Україні
За словами очільника МВС Арсена Авакова, найбезпечнішим в криміногенному плані містом в Україні є Маріуполь, що на Донеччині.
Таку заяву міністр внутрішніх справ зробив у програмі "Свобода слова Савіка Шустера" на телеканалі "Україна".
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Аваков пояснив, що такий показник у прифронтовому місті спричинений системою моніторингу, яка з 2015 року там впроваджена.
Після окупації Донецька Маріуполь фактично є центром Донецької області
До слова, у 2018 році чотири українських міста – Одеса, Київ, Харків і Львів – увійшли до списку найбільш кримінальних міст світу. Усього рейтинг налічував 338 позицій.
Зазначимо, що напередодні президент Володимир Зеленський подав до парламенту проєкт закону, який передбачає покарання для "злодіїв в законі".
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