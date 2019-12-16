10:27
16 груд 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ВБИВСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ПІДСУМКИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Путін підкочує до Поклонської. Маніпуляції Лукашенка
      Вєсті Кремля
      18:19, 14 грудня
      Вєсті.UA. Жир: Оновлені бійки Верховній Раді. Зрадомер Зеленського
      Вєсті.UA
      18:59, 14 грудня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини України
      ВБИВСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ПІДСУМКИ 2019

      Аваков назвав місто з найнижчим рівнем злочинності в Україні

      655 Читать новость на русском
      Арсен Аваков / www.5.ua

      За словами очільника МВС Арсена Авакова, найбезпечнішим в криміногенному плані містом в Україні є Маріуполь, що на Донеччині.

      Таку заяву міністр внутрішніх справ зробив у програмі "Свобода слова Савіка Шустера" на телеканалі "Україна"

      Цікаво! Нормандський саміт: Аваков розповів, як Зеленський зірвався на Лаврова

      Аваков пояснив, що такий показник у прифронтовому місті спричинений системою моніторингу, яка з 2015 року там впроваджена.

      Маріуполь
      Після окупації Донецька Маріуполь фактично є центром Донецької області

      До слова, у 2018 році чотири українських міста – Одеса, Київ, Харків і Львів – увійшли до списку найбільш кримінальних міст світу. Усього рейтинг налічував 338 позицій.

      Зазначимо, що напередодні президент Володимир Зеленський подав до парламенту проєкт закону, який передбачає покарання для "злодіїв в законі".

      "Квартал 95" нагадав Зеленському про обіцяні весняні "посадки": відео
      сьогодні
      5754
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини Донецька Новини Маріуполя Арсен Аваков Кримінал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      15 грудня , 23:38 Матч чемпіонату Іспанії зупинили через образливі вигуки у бік українця Зозулі
      Ірина Буртик 3399
      15 грудня , 22:01 Нормандська перемога Зеленського та санкції проти "Північного потоку-2": блоги тижня
      Блоги тижня 914
      15 грудня , 20:01 Найсмішніші меми тижня: шахи Зеленського і Путіна, рік Грети і сосиска за 120 тисяч доларів
      Василь Денисюк 2873
      15 грудня , 19:30 Цинічні обіцянки Путіна та церковний скандал на Тернопільщині – відео тижня
      Северин Трач 1493
      15 грудня , 17:55 Бубка голосував проти відсторонення Росії від Олімпіади: правда чи ні
      Ігор Саджениця 2440
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук