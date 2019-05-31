Аваков не будет участвовать в выборах

Министр внутренних дел Арсен Аваков не будет участвовать во внеочередных парламентских выборах.

Арсен Аваков у себя на Facebook-странице написал, что он принял такое решение для того, чтобы гарантировать равноудаленность и беспристрастность системы МВД на парламентских выборах.

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Я принял решение не принимать политического участия в этой избирательной кампании и не баллотироваться в народные депутаты Украины,

– отметил Аваков.

Министр внутренних дел пообещал обеспечить законные, честные и прозрачные выборы, легитимность их результатов и безопасность участников и избирателей.

Олигарх Игорь Коломойский, которого считают приближенным к команде Зеленского, заявлял, что с главой МВД они постоянно общаются и считают, что победа Зеленского – это и их победа тоже.

Кроме того, Коломойский отмечал, что министр внутренних дел Арсен Аваков "вряд ли" пойдет на парламентские выборы. Бизнесмен даже добавил, что Аваков точно останется министром, если никуда не пойдет – "ну, процентов 90, он всех устраивает, он гарант".

Что известно о внеочередных парламентских выборах?

Президент Украины Владимир Зеленский 21 мая издал указ о роспуске Верховной Рады восьмого созыва. Внеочередные выборы в украинский парламент состоятся 21 июля 2019 года.



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