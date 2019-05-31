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      Аваков не будет участвовать в выборах

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      Аваков не будет участвовать в выборах
      Аваков не будет участвовать в выборах / 24 канал

      Министр внутренних дел Арсен Аваков не будет участвовать во внеочередных парламентских выборах.

      Арсен Аваков у себя на Facebook-странице написал, что он принял такое решение для того, чтобы гарантировать равноудаленность и беспристрастность системы МВД на парламентских выборах.

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      Я принял решение не принимать политического участия в этой избирательной кампании и не баллотироваться в народные депутаты Украины,
      – отметил Аваков.

      Министр внутренних дел пообещал обеспечить законные, честные и прозрачные выборы, легитимность их результатов и безопасность участников и избирателей.

      Олигарх Игорь Коломойский, которого считают приближенным к команде Зеленского, заявлял, что с главой МВД они постоянно общаются и считают, что победа Зеленского – это и их победа тоже.

      Кроме того, Коломойский отмечал, что министр внутренних дел Арсен Аваков "вряд ли" пойдет на парламентские выборы. Бизнесмен даже добавил, что Аваков точно останется министром, если никуда не пойдет – "ну, процентов 90, он всех устраивает, он гарант".

      Что известно о внеочередных парламентских выборах?
      Президент Украины Владимир Зеленский 21 мая издал указ о роспуске Верховной Рады восьмого созыва. Внеочередные выборы в украинский парламент состоятся 21 июля 2019 года.

      На парламентских выборах 2019 в Верховную Раду шансы попасть есть у 4 партий, которые набирают 5% и более голосов избирателей. Это – "Слуга народа", "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Блок Петра Порошенко "Солидарность" и ВО "Батькивщина".рейтинги партій на парламентські вибориКакие партии могут пройти в Верховную Раду – инфографика

       

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      Теги: Новости Украины Новости политики Парламентские выборы 2019 Министерство внутренних дел Арсен Аваков Верховная Рада
      Источник: 24 канал
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