Аваков не братиме участі у виборах

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков не братиме участі в позачергових парламентських виборах.

Арсен Аваков у себе на Facebook-сторінці написав, що він прийняв таке рішення для того, щоб гарантувати рівновіддаленість та неупередженість системи МВС на парламентських виборах.

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Я прийняв рішення не брати політичної участі у цій виборчій кампанії і не балотуватися в народні депутати України,

– зазначив Аваков.

Міністр внутрішніх справ пообіцяв забезпечити законні, чесні та прозорі вибори, легітимність їх результатів і безпеку учасників та виборців.

Олігарх Ігор Коломойський, якого вважають наближеним до команди Зеленського, заявляв, що з очільником МВС вони постійно спілкуються та вважають, що перемога Зеленського – це і їх перемога також.

Окрім того, Коломойський зазначав, що міністр внутрішніх справ Арсен Аваков "навряд чи" піде на парламентські вибори. Бізнесмен навіть додав, що Аваков точно залишиться міністром, якщо нікуди не піде – "ну, відсотків 90, він всіх влаштовує, він гарант".

Що відомо про позачергові парламентські вибори?Президент України Володимир Зеленський 21 травня видав указ про розпуск Верховної Ради восьмого скликання. Позачергові вибори до українського парламенту відбудуться 21 липня 2019 року.



На парламентських виборах 2019 року до Верховної Ради мають шанси потрапити 4 партії, які набирають 5% та більше голосів виборців. Це – "Слуга народу", "Опозиційна платформа – За життя", "Блок Петра Порошенка "Солідарність" і ВО "Батьківщина".





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