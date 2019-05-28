Аваков поговорив із Зеленським

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що вже говорив із Президентом України Володимиром Зеленським "про справи".

Аваков розповів, що говорив із Зеленським про його "безпосередні обов'язки та безпеку", пише "Укрінформ".

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Міністр внутрішніх справ наголосив, що надалі "контактуватиме із Зеленським".

Олігарх Ігор Коломойський, якого вважають наближеним до команди Зеленського, заявляв, що з очільником МВС вони постійно спілкуються та вважають, що перемога Зеленського – це і їх перемога також.

Окрім того, Коломойський вважає, що міністр внутрішніх справ Арсен Аваков "навряд чи" піде на парламентські вибори. Бізнесмен навіть додав, що Аваков точно залишиться міністром, якщо нікуди не піде – "ну, відсотків 90, він всіх влаштовує, він гарант".

Що відомо про позачергові парламентські вибори?Президент України Володимир Зеленський 21 травня видав указ про розпуск Верховної Ради восьмого скликання. Позачергові вибори до українського парламенту відбудуться 21 липня 2019 року.



На парламентських виборах 2019 року до Верховної Ради мають шанси потрапити 4 партії, які набирають 5% та більше голосів виборців. Це – "Слуга народу", "Опозиційна платформа – За життя", "Блок Петра Порошенка "Солідарність" і ВО "Батьківщина".





Які партії можуть пройти у Верховну Раду – інфографіка