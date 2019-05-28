Аваков поговорил с Зеленским

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что уже говорил с Президентом Украины Владимиром Зеленским "о делах".

Аваков рассказал, что говорил с Зеленским о его "непосредственных обязанностях и безопасности", пишет "Укринформ".

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Министр внутренних дел отметил, что в дальнейшем будет "контактировать с Зеленским".

Олигарх Игорь Коломойский, которого считают приближенным к команде Зеленского, заявлял, что с главой МВД они постоянно общаются и считают, что победа Зеленского – это и их победа тоже.

Кроме того, Коломойский считает, что министр внутренних дел Арсен Аваков "вряд ли" пойдет на парламентские выборы. Бизнесмен даже добавил, что Аваков точно останется министром, если никуда не пойдет – "ну, процентов 90, он всех устраивает, он гарант".

Что известно о внеочередных парламентских выборах?Президент Украины Владимир Зеленский 21 мая издал указ о роспуске Верховной Рады восьмого созыва. Внеочередные выборы в украинский парламент состоятся 21 июля 2019 года.



На парламентских выборах 2019 года в Верховную Раду имеют шансы попасть 4 партии, которые набирают 5% и более голосов избирателей. Это "Слуга народа", "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Блок Петра Порошенко "Солидарность" и ВО "Батькивщина".



Какие партии могут пройти в Верховную Раду – инфографика