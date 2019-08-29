Аваков не вписывается в формат, озвученный Владимиром Зеленским, – эксперт

Заявление о том, что Аваков якобы может остаться, на самом деле может быть "пулей" для того, чтобы посмотреть на реакцию. Как следствие, это покажет степень влияния Игоря Коломойского на Владимира Зеленского.

Об этом в комментарии 24 каналу рассказал директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала. Он также добавил, что в случае, если все же Аваков останется – это будет свидетельствовать в пользу того, что влияние Коломойского таки существенное.

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По словам эксперта, не исключено, что акция протеста против Авакова – направлена определенной группой из команды Зеленского.

Вечером 28 августа украинцы устроили протест против министра внутренних дел Арсена Авакова под Офисом Президента Украины. Они требуют от Владимира Зеленского не назначать Авакова в новое правительство.

Сейчас на самом деле мы являемся свидетелями того, как борются разные группы влияния новой власти. Если получится много людей, Зеленский скажет: "Вот видите, я не могу не прислушаться ...". И, в принципе, все логично. Таким образом, скажем, отношения с Коломойского не будут испорчены отказом, потому что будет аргумент, почему он этого не сделал,

– рассказал Бала.

Он пояснил, что фактически за счет единоличного бильшинства в парламенте, "Слуга народа" может назначить министром внутренних дел практически любого.

По мнению экспертов: скорее всего, на самом деле кандидаты на эту должность есть и они прежде всего должны быть комфортными для Владимира Зеленского. А конкретную фамилию спокойно могут назвать в последний момент.

Так, ранее президент Зеленский отмечал, что хочет видеть на этом посту новое лицо, но его одновременно интересуют и профессиональные качества министра.

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