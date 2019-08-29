Аваков не вписується у формат, озвучений Володимиром Зеленським, – експерт

Заява про те, що Аваков начебто може залишитися, насправді може бути "кулею" для того, щоб подивитися на реакцію. Як наслідок, це покаже ступінь впливу Ігоря Коломойського на Володимира Зеленського.

Про це у коментарі 24 каналу розповів директор Агентства моделювання ситуацій Віталій Бала. Він також додав, що у випадку, якщо все ж Аваков залишиться – це буде свідчити на користь того, що вплив Коломойського таки суттєвий.

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За словами експерта, не виключено, що акція протесту проти Авакова – скерована певною групою з команди Зеленського.

Ввечері 28 серпня українці влаштували протест проти міністра внутрішніх справ Арсена Авакова під Офісом Президента України. Вони вимагають від Володимира Зеленського не призначати Авакова в новий уряд.

Зараз насправді ми є свідками того, як борються різні групи впливу нової влади. Якщо вийде багато людей, Зеленський скаже: "От бачте, я не можу не прислухатися…". І, в принципі, все логічно. У такий спосіб, скажімо, стосунки з Коломойським не будуть зіпсовані відмовою, бо буде аргумент, чому він цього не зробив,

– розповів Бала.

Він пояснив, що фактично за рахунок одноосібної більшості у парламенті, "Слуга народу" може призначити міністром внутрішніх справ практично будь-кого.

На переконання експертів: швидше за все, насправді кандидати на цю посаду є і вони передусім мають бути комфортними для Володимира Зеленського. А конкретне прізвище спокійно можуть назвати в останній момент.

Так, раніше президент Зеленський зазначав, що хоче бачити на цій посаді нове обличчя, але його водночас цікавлять і професійні якості міністра.

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