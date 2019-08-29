02:40
29 серп 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ОБВАЛ БУДИНКУ В ДРОГОБИЧІ РАЇСА БОГАТИРЬОВА ВЕРХОВНА РАДА КИРИЛО ВИШИНСЬКИЙ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Путінське морозиво для Ердогана. Як дід Пиня порушує правила
      Вєсті Кремля
      22:02, 28 серпня
      Вєсті.UA: Які плани у Зеленського на Добкіна. Навіщо Шуфричу комітет свободи слова
      Вєсті.UA
      20:05, 28 серпня
      Золота лихоманка з російським слідом: хто привласнив унікальні державні копальні
      ЦРУ
      09:00, 28 серпня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ОБВАЛ БУДИНКУ В ДРОГОБИЧІ РАЇСА БОГАТИРЬОВА ВЕРХОВНА РАДА КИРИЛО ВИШИНСЬКИЙ

      Аваков не вписується у формат, озвучений Володимиром Зеленським, – експерт

      117 Читать новость на русском
      Арсен Аваков
      Арсен Аваков / Getty Images

      Заява про те, що Аваков начебто може залишитися, насправді може бути "кулею" для того, щоб подивитися на реакцію. Як наслідок, це покаже ступінь впливу Ігоря Коломойського на Володимира Зеленського.

      Про це у коментарі 24 каналу розповів директор Агентства моделювання ситуацій Віталій Бала. Він також додав, що у випадку, якщо все ж Аваков залишиться – це буде свідчити на користь того, що вплив Коломойського таки суттєвий.

      Важливо! Зеленський засумнівався, чи залишати Авакова в уряді, – ЗМІ

      За словами експерта, не виключено, що акція протесту проти Авакова – скерована певною групою з команди Зеленського.

      Ввечері 28 серпня українці влаштували протест проти міністра внутрішніх справ Арсена Авакова під Офісом Президента України. Вони вимагають від Володимира Зеленського не призначати Авакова в новий уряд.

      Зараз насправді ми є свідками того, як борються різні групи впливу нової влади. Якщо вийде багато людей, Зеленський скаже: "От бачте, я не можу не прислухатися…". І, в принципі, все логічно. У такий спосіб, скажімо, стосунки з Коломойським не будуть зіпсовані відмовою, бо буде аргумент, чому він цього не зробив,
      – розповів Бала.

      Він пояснив, що фактично за рахунок одноосібної більшості у парламенті, "Слуга народу" може призначити міністром внутрішніх справ практично будь-кого.

      На переконання експертів: швидше за все, насправді кандидати на цю посаду є і вони передусім мають бути комфортними для Володимира Зеленського. А конкретне прізвище спокійно можуть назвати в останній момент.

      Так, раніше президент Зеленський зазначав, що хоче бачити на цій посаді нове обличчя, але його водночас цікавлять і професійні якості міністра.

      Зверніть увагу! Аваков може залишитися на посаді: чому українці протестують і за якої умови цьому не статися – читайте тут.


      Провали Авакова на посаді: інфографіка 24 каналу

      blog_ava
      Трагедія у Дрогобичі: на місці інциденту стався обвал плити
      28 серпня
      3338
      Теги: Новини України Новини політики Арсен Аваков Володимир Зеленський Слуга народу
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Головні новини за 28 серпня: Обвал будинку у Дрогобичі, Вишинського випустили з-під варти
      28 серпня , 23:03 Головні новини за 28 серпня: Обвал будинку у Дрогобичі, Вишинського випустили з-під варти
      784
      Армянск накрыло токсичными выбросами, несъедобный дискаунт и в плену кавказцев: новости Крымнаша
      28 серпня , 22:00 Армянск накрыло токсичными выбросами, несъедобный дискаунт и в плену кавказцев: новости Крымнаша
      КРЫМский бандеровец 715
      Путин и патриарх Кирилл поссорились?
      28 серпня , 22:00 Путин и патриарх Кирилл поссорились?
      Іван Яковина 1436
      Макс Левін: Іловайськ – це не про жалість
      28 серпня , 21:33 Макс Левін: Іловайськ – це не про жалість
      Едуард Крижанівський 762
      Аваков може залишитися на посаді: чому українці протестують і за якої умови цьому не статися
      28 серпня , 20:03 Аваков може залишитися на посаді: чому українці протестують і за якої умови цьому не статися
      Світлана Попова 2495
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук