Аваков озвучил компромиссный вариант совместных патрулей во время выборов на Донбассе

Глава МВД Украины Арсен Аваков рассказал о компромиссном переходном варианте совместного патрулирования и обеспечении безопасности полиции Украины, специальной полицейской миссии ОБСЕ и "представителей территориальных общин" на оккупированном Донбассе, когда там в перспективе будут происходить местные выборы.

"Всем не нравится "формула Штайнмайера", но в этой части она мне очень нравится. Мы исходим из того, что выборов не будет, пока не будут распущены все незаконные формирования. Выборы могут проходить только под украинским флагом, с ЦИК и всеми государственными органами Украина", – сказал Аваков в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1".

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С другой стороны, в минских соглашениях записано "народная милиция", которой не существует в украинском нашем законодательном поле. И нужно этот вопрос как-то решать, констатировал министр.

"Сейчас существует "народная милиция ЛНР" и "народная милиция ДНР", но они же должны быть распущены. И мы снова ищем компромисс", – сказал глава МВД.

Аваков отметил, что Украина готова, как только дипломаты заключат адекватное соглашение, своими полицейскими силами зайти и обеспечивать порядок.

И идея была такова, что мы заходим своими полицейскими силами, например, патруль из 5 человек: 2 – из Национальной полиции Украины, 1 – из специальной полицейской миссии ОБСЕ, и 2 представителя территориальных общин, в которых проходят выборы,

– озвучил компромиссный вариант министр.

Он добавил, что такой вариант взят, в том числе, из опыта мировых конфликтов. В частности, такая же ситуация была в Хорватии. По словам Авакова это переходный период такой специальной сложной полицейской миссии.

"Он длится недолго, он очень тяжелый для самих полицейских, он грозит гигантскими конфликтами внутри и даже жертвами, потому что стычки все равно возникают. Но, пожалуй, другого пути нет, и это наиболее минимальный объем сложностей, которые мы можем получить, восстанавливая свой суверенитет", – убежден министр.

Что известно о местных выборах на Донбассе

6 декабря Президент Владимир Зеленский подтвердил, что власти хотели бы провести местные выборы на Донбассе одновременно с выборами на всей территории Украины – осенью 2020 года.

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