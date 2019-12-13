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      Аваков озвучил компромиссный вариант совместных патрулей во время выборов на Донбассе

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      Аваков рассказал, какими могут быть патрули во время местных выборов на Донбассе / Getty Images

      Глава МВД Украины Арсен Аваков рассказал о компромиссном переходном варианте совместного патрулирования и обеспечении безопасности полиции Украины, специальной полицейской миссии ОБСЕ и "представителей территориальных общин" на оккупированном Донбассе, когда там в перспективе будут происходить местные выборы.

      "Всем не нравится "формула Штайнмайера", но в этой части она мне очень нравится. Мы исходим из того, что выборов не будет, пока не будут распущены все незаконные формирования. Выборы могут проходить только под украинским флагом, с ЦИК и всеми государственными органами Украина", – сказал Аваков в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1".

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      С другой стороны, в минских соглашениях записано "народная милиция", которой не существует в украинском нашем законодательном поле. И нужно этот вопрос как-то решать, констатировал министр.

      "Сейчас существует "народная милиция ЛНР" и "народная милиция ДНР", но они же должны быть распущены. И мы снова ищем компромисс", – сказал глава МВД.

      Аваков отметил, что Украина готова, как только дипломаты заключат адекватное соглашение, своими полицейскими силами зайти и обеспечивать порядок.

      И идея была такова, что мы заходим своими полицейскими силами, например, патруль из 5 человек: 2 – из Национальной полиции Украины, 1 – из специальной полицейской миссии ОБСЕ, и 2 представителя территориальных общин, в которых проходят выборы,
      – озвучил компромиссный вариант министр.

      Он добавил, что такой вариант взят, в том числе, из опыта мировых конфликтов. В частности, такая же ситуация была в Хорватии. По словам Авакова это переходный период такой специальной сложной полицейской миссии.

      "Он длится недолго, он очень тяжелый для самих полицейских, он грозит гигантскими конфликтами внутри и даже жертвами, потому что стычки все равно возникают. Но, пожалуй, другого пути нет, и это наиболее минимальный объем сложностей, которые мы можем получить, восстанавливая свой суверенитет", – убежден министр.

      Что известно о местных выборах на Донбассе

      К теме: Зеленский не согласен с минскими соглашениями касательно выборов на Донбассе

      • Украинская сторона настаивает на том, чтобы до выборов полностью вернуть себе контроль над границей с Россией, которую сейчас контролируют оккупанты. Ведь логично, что выборы не могут проходить под дулами автоматов.
      • Но против этого категорически выступает российская сторона, постоянно ссылаясь на минские соглашения. В этих соглашениях говорится, что сначала должны пройти местные выборы, и только после них Украина может получить контроль над границей.
      • Зеленский говорит, что не согласен с пунктом минских соглашений о проведении местных выборов на Донбассе. Он хочет, чтобы сначала состоялся полный вывод незаконных вооруженных формирований.
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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Новости политики Минские договоренности Пророссийские боевики ОБСЕ Полиция Министерство внутренних дел Арсен Аваков Оккупированные территории Война на Донбассе Местные выборы 2020
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