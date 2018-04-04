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Аваков расставил все точки над "и" в войне с Порошенко

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Петр Порошенко и Арсен Аваков
Петр Порошенко и Арсен Аваков / Фото из открытых источников

Министр внутренних дел Арсен Аваков утверждает, что у него нет никакой войны с президентом Украины Петром Порошенко, "несмотря на все перипетии, которые так любят обсуждать в прессе".

Об этом он рассказал в комментарии ресурсу Лига.

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Я твердо стою на своей позиции по различным принципиальным вопросам, и стараюсь держать баланс между ветвями власти. Я бы мог, используя терминологию журналистов, "слить" должность под президентскую вертикаль. Но я не думаю, что это пошло бы на пользу обществу. И я – не такой человек. И это многим не нравится. Возможно, президенту это тоже не нравится. Но у меня нет с ним войны. У меня с ним частые дискуссии и рабочие отношения. Напомню только, что министр внутренних дел не является подчиненным президента, – подчеркнул чиновник.

По его словам, у МВД есть противоречия не только с людьми из Администрации Президента.

"Еще есть люди из-за "поребрика", которые постоянно "поджаривают на сковородке" любую спорную ситуацию в Украине и в нашей политике. Есть много политических идиотов внутри страны. Еще есть более сотни воров в законе, которым МВД перешло дорогу, которым мы объявили войну. Многие есть... все эти люди заинтересованы, чтобы МВД исчезло с их пути, и используют все средства, включая не слишком опрятные СМИ и все институты власти. Но! У нас хватает сил стоять на своей позиции твердо", – подчеркивает министр.

Как добавляет глава МВД, он очень часто встречается с президентом, поскольку является членом правительства и СНБО.

"Во время последней нашей встречи мы обсуждали, конечно, оперативную и политическую ситуацию в стране. Мы не враги. Каждый выполняет свою функцию. Я – функцию министра, он – функцию президента. Последний раз мы обсуждали законопроект об изменении закона о гражданстве. Там есть серьезные изменения. И обсуждали проект закона о национальной безопасности", – отметил Аваков.

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Кроме того, он заявил, что с премьером Владимиром Гройсманом находится в товарищеских отношениях.

"Мы находится в товарищеских отношениях с Гройсманом с момента первого постмайдановского правительства, когда оба работали в Кабмине, я – министром МВД, он – министром-вице-премьером. Мы с тех пор с ним товарищи, и я всегда его поддерживал и буду его поддерживать. Хотя мы часто дискутируем по многим вопросам – это правда. И так, считаю, и должно быть в правительстве", – констатировал член Кабмина.

Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Гройсман Петр Порошенко Кабинет Министров Украины Арсен Аваков Министерство внутренних дел Президент Украины
Источник: 24 Канал
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