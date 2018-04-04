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Аваков розставив усі крапки над "і" щодо війни з Порошенком

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Петро Порошенко та Арсен Аваков
Петро Порошенко та Арсен Аваков / Фото з відкритих джерел

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков переконує, що у нього немає ніякої війни з Президентом України Петром Порошенком, "незважаючи на всі перипетії, які так люблять обговорювати в пресі".

Про це він розповів у коментарі ресурсу Ліга.net.

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Я твердо стою на своїй позиції щодо різних принципових питань, і намагаюся тримати баланс між гілками влади. Я б міг, використовуючи термінологію журналістів, "злити" посаду під президентську вертикаль. Але я не думаю, що це пішло б на користь суспільству. І я – не така людина. І це багатьом не подобається. Можливо, президенту це теж не подобається. Але у мене немає з ним війни. У мене з ним часті дискусії та робочі взаємини. Нагадаю лише, що міністр внутрішніх справ не є підлеглим президента,
– підкреслив посадовець.

За його словами, у МВС є протиріччя не лише з людьми з Адміністрації Президента.

"Ще є люди з-за "поребрику", які постійно "підсмажують на пательні" будь-яку спірну ситуацію в Україні та в нашій політиці. Є багато політичних ідіотів всередині країни. Ще є більше сотні злодіїв в законі, яким МВС перейшло дорогу, яким ми оголосили війну. Багато хто є... Всі ці люди є зацікавленими, щоб МВС зникло з їхнього шляху та використовують всі засоби, включно з не дуже охайними ЗМІ та всіма інститутами влади. Але! У нас вистачає сил стояти на своїй позиції твердо", – підкреслює міністр.

Як додає очільник МВС, він дуже часто зустрічається з президентом, оскільки є членом уряду та РНБО.

"Під час останньої нашої зустрічі ми обговорювали, звичайно, оперативну та політичну ситуацію в країні. Ми – не вороги. Кожен виконує свою функцію. Я – функцію міністра, він – функцію президента. Останнього разу ми обговорювали законопроект про зміну закону про громадянство. Там є серйозні зміни. І обговорювали проект закону про національну безпеку", – зауважив Аваков.

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Крім того, він заявив, що з прем’єром Володимиром Гройсманом перебуває у товариських взаєминах.

"Ми перебуває в товариських взаєминах із Гройсманом з моменту першого постмайданівского уряду, коли обидва працювали в Кабміні, я – міністром МВС, він – міністром-віце-прем'єром. Ми з тих пір з ним є товаришами, і я завжди його підтримував і буду його підтримувати. Хоча ми часто дискутуємо з багатьох питань – це правда. І так, вважаю, і має бути в уряді", – констатував член Кабміну.

Теги: Новини України Новини політики Петро Порошенко Кабінет Міністрів України Арсен Аваков Президент України Міністерство внутрішніх справ Володимир Гройсман
Джерело: 24 Канал
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