Аваков заматерился, вспомнив о Путине: видеофакт (18+)

На съезде партии "Народный фронт", который состоялся 2 февраля, министр внутренних дел Арсен Аваков неодобрительно высказался, как о Российской Федерации, так и ее лидере Владимире Путине.

Соответствующее видео появилось в сети. Читайте также: Путин на Крещение нырял в прорубь тайно На кадрах Аваков, размышляя о геополитике, обнародовал свое видение места Украины в мире, и не смог не вспомнить о России и Путине. "Украина – это Европа, ЕС и НАТО, Россия – агрессор, Путин – х... йло", – подчеркнул министр. Аваков, говоря о Путине, перешел на мат: видео (Внимание, ненормативная лексика! 18+)