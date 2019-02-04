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      Аваков заматерился, вспомнив о Путине: видеофакт (18+)

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      Арсен Аваков
      Арсен Аваков / Getty Images

      На съезде партии "Народный фронт", который состоялся 2 февраля, министр внутренних дел Арсен Аваков неодобрительно высказался, как о Российской Федерации, так и ее лидере Владимире Путине.

      Соответствующее видео появилось в сети.

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      На кадрах Аваков, размышляя о геополитике, обнародовал свое видение места Украины в мире, и не смог не вспомнить о России и Путине.

      "Украина – это Европа, ЕС и НАТО, Россия – агрессор, Путин – х... йло", – подчеркнул министр.

      Аваков, говоря о Путине, перешел на мат: видео (Внимание, ненормативная лексика! 18+)

       

      Теги: Новости Украины Новости России Владимир Путин Новости политики Курьезные новости Украина – Россия Арсен Аваков
      Источник: 24 канал
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