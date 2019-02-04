Аваков матюкнувся, згадавши про Путіна: відеофакт (18+)

На з’їзді партії "Народний фронт", який відбувся 2 лютого, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков несхвально висловився, як про Російську Федерацію, так і про її лідера Володимира Путіна.

Відповідне відео з’явилося у мережі. Читайте також: Путін на Водохреще пірнав у ополонку таємно На кадрах Аваков, розмірковуючи про геополітику, оприлюднив своє бачення місця України у світі, і не зміг не згадати про Росію та Путіна. "Україна – це Європа, ЄС і НАТО, Росія – агресор, Путін – х... йло", – підкреслив міністр. Аваков, говорячи про Путіна, перейшов на мат: відео (Увага, ненормативна лексика! 18+)