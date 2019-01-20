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      Путін на Водохреще пірнав у ополонку таємно

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      Володимир Путін відзначив Водохреще приватно
      Володимир Путін відзначив Водохреще приватно / Getty Images

      Президент Росії Володимир Путін вирішив цього року, як і минулого, також пірнути в ополонку. Щоправда, таке купання господар Кремля вирішив приховати від очей звичайних росіян.

      Про цьогорічний президентський ритуал сповістив у своєму Twitter так званий журналіст з кремлівського пулу Дмитро Смірнов.

      Читайте також: Українські бійці скупалися в ополонці на свято Водохреща: фото та відео

      "Володимир Путін занурився в ополонку на Водохреща: на відміну від минулого року, цього разу президентське купання пройшло приватно", – зазначив він.

      Зауважимо, що проілюстровав свій допис пропагандист минулорічною фотографією. Чим викликано такий крок, невідомо. Відтак, можна лише здогадуватись: або Путін не захотів знову стати посміховиськом, або не пірнав в ополонку зовсім!?

      За інформацією прес-служби Кремля, дотримувався Путін традицій на Водохреща у Підмосков’ї.

      Нагадаємо, минулоріx Путін відзначав Водохреще у чоловічому монастирі Ніло-Столобенської пустелі, що у Тверській області Росії. Брав він участь і у водохресних купаннях, занурившись в ополонку на Селігері. До слова, підходив господар Кремля до водойми у тулупі та валянках. Це у підсумку спровокувало безліч жартів і мемів.

      Теги: Новини Росії Новини політики Новорічні свята Курйозні новини Релігія Володимир Путін
      Джерело: 24 канал
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