Путін на Водохреще пірнав у ополонку таємно
Президент Росії Володимир Путін вирішив цього року, як і минулого, також пірнути в ополонку. Щоправда, таке купання господар Кремля вирішив приховати від очей звичайних росіян.
Про цьогорічний президентський ритуал сповістив у своєму Twitter так званий журналіст з кремлівського пулу Дмитро Смірнов.
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"Володимир Путін занурився в ополонку на Водохреща: на відміну від минулого року, цього разу президентське купання пройшло приватно", – зазначив він.
Зауважимо, що проілюстровав свій допис пропагандист минулорічною фотографією. Чим викликано такий крок, невідомо. Відтак, можна лише здогадуватись: або Путін не захотів знову стати посміховиськом, або не пірнав в ополонку зовсім!?
За інформацією прес-служби Кремля, дотримувався Путін традицій на Водохреща у Підмосков’ї.
Нагадаємо, минулоріx Путін відзначав Водохреще у чоловічому монастирі Ніло-Столобенської пустелі, що у Тверській області Росії. Брав він участь і у водохресних купаннях, занурившись в ополонку на Селігері. До слова, підходив господар Кремля до водойми у тулупі та валянках. Це у підсумку спровокувало безліч жартів і мемів.