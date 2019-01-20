Путин на Крещение нырял в прорубь тайно

Президент России Владимир Путин решил в этом году, как и в прошлом, также нырнуть в прорубь. Правда, такое купание хозяин Кремля скрыл от глаз обычных россиян.

О президентском ритуале этого года сообщил в своем Twitter так называемый журналист из кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

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"Владимир Путин погрузился в прорубь на Крещение: в отличие от прошлого года, на этот раз президентское купания прошло частно", – отметил он.

Владимир Путин окунулся в прорубь в Крещение: в отличие от прошлого года в этот раз президентское купание прошло приватным образом pic.twitter.com/aakVIqYL7o — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) January 19, 2019

Заметим, что проиллюстрировал свое сообщение пропагандист прошлогодней фотографией. Чем вызван такой шаг, неизвестно. Следовательно, можно только догадываться: либо Путин не захотел снова стать посмешищем, либо не нырял в прорубь совсем !?

По информации пресс-службы Кремля, придерживался Путин традиций на Крещение в Подмосковье.

Напомним, в прошлом году Путин отмечал Крещение в мужском монастыре Нило-Столобенской пустыни, что в Тверской области России. Принимал он участие и в крещенских купаниях, погрузившись в прорубь на Селигере. К слову, подходил хозяин Кремля к водоему в тулупе и валенках. Это в итоге спровоцировало множество шуток и мемов.