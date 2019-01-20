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      Путин на Крещение нырял в прорубь тайно

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      Владимир Путин отметил Крещение частно
      Владимир Путин отметил Крещение частно / Getty Images

      Президент России Владимир Путин решил в этом году, как и в прошлом, также нырнуть в прорубь. Правда, такое купание хозяин Кремля скрыл от глаз обычных россиян.

      О президентском ритуале этого года сообщил в своем Twitter так называемый журналист из кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

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      "Владимир Путин погрузился в прорубь на Крещение: в отличие от прошлого года, на этот раз президентское купания прошло частно",  – отметил он.

      Заметим, что проиллюстрировал свое сообщение пропагандист прошлогодней фотографией. Чем вызван такой шаг, неизвестно. Следовательно, можно только догадываться: либо Путин не захотел снова стать посмешищем, либо не нырял в прорубь совсем !?

      По информации пресс-службы Кремля, придерживался Путин традиций на Крещение в Подмосковье.

      Напомним, в прошлом году Путин отмечал Крещение в мужском монастыре Нило-Столобенской пустыни, что в Тверской области России. Принимал он участие и в крещенских купаниях, погрузившись в прорубь на Селигере. К слову, подходил хозяин Кремля к водоему в тулупе и валенках. Это в итоге спровоцировало множество шуток и мемов.

      Теги: Новости политики Новости России Религия Новогодние праздники Владимир Путин Курьезные новости
      Источник: 24 канал
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