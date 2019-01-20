Хто може стати наступником Путіна на посаді президента РФ: політолог озвучив імовірні варіанти

Пряма передача влади президентом Росії Володимиром Путіним неможлива, через що РФ "у найближчому майбутньому" чекає перебудова.

Таку думку висловив російський політолог, публіцист і журналіст Гліб Павловський у коментарі виданню "Собеседник".

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За його словами, Олексій Навальний не є кремлівською фігурою, але водночас він підкреслює, що опозиціонер – ідеальна фігура для системи, ідеальне альтер его, "і у нього попереду – свої 15 хвилин слави".

"За Навального лихоліття, безумовно, скінчиться, і треба буде щось робити, але система розглядає його, думаю, як найкращого кандидата. І тому перед битвою за Кремль буде ще окрема битва за Навального: в Росії людина з низів дуже рідко приходять до влади, і Ленін, до речі, не був представником народу, він до нього з самого початку звертався згори, тобто з броньовика", – зауважив експерт.

На переконання Гліба Павловського, перш ніж Навального сунуть до влади, його повинні будуть туди інкорпорувати (долучити до системи) – в тому чи іншому статусі.

Який вони йому придумають, не знаю, але фактично операція "Наступник" є неможливою: така влада і в такому обсязі не передається. Буде перебудова, причому крах системи буде нагадувати крах злощасного "Русского мира",

– переконує політолог.

Також він вважає, що на майбутні президентські вибори у Росії точно не балотуватимуться чинний прем’єр Дмитро Медведєв, натомість у перегонах братиме участь очільник Чечні Рамзан Кадиров, але той йтиме з кимось.

"Гіпотетично владу може взяти міністр оборони. Чинний, або ж інший – тут важливим є статус. Але найбільш вірогідний сценарій – хтось привласнить умовного Навального і зробить перебудову в цілком недалекому майбутньому", – підсумував Павловський.