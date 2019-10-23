19:22
23 окт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      "СЛУГ НАРОДА" ПРОВЕРЯТ НА ПОЛИГРАФЕ ВЗРЫВ НА ПУШКИНСКОЙ В КИЕВЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Путин захватит Чехию? Провальные ракеты России
      Вєсті Кремля
      22:06, 22 октября
      Вести.UA: Интимные слухи о Гончаруке. Панибратство в команде Зеленского
      Вєсті.UA
      19:53, 22 октября
      Почему Шулявский мост никак не могут достроить и куда делись миллионы: шокирующее расследование
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Публикации Интервью
      "СЛУГ НАРОДА" ПРОВЕРЯТ НА ПОЛИГРАФЕ ВЗРЫВ НА ПУШКИНСКОЙ В КИЕВЕ

      Авакова считаю чертом, – Сергей Стерненко о суде Линча, Коломойском и наркобизнесе

      199 Читати новину українською
      Сергей Стерненко
      Сергей Стерненко / Коллаж 24 канала

      Вторая часть большого интервью для 24 канала, в которой общественный активист Сергей Стерненко вспоминает кровавые события Революции Достоинства, борьбу с "русским миром" и наркобизнесом в Одессе, а также выражает свое отношение к ряду тяжеловесов украинской политики.

      "Право существует лишь тогда, когда за него борются", – убежден Стерненко. Он – не теоретик. Он – практик. После участия в Евромайдане его жизнь уже никогда не будет прежней. До этих событий Сергей был обычным студентом, который зачитывался украинской литературой. Но расстрел Небесной Сотни, российская оккупация Крыма и бурные события весны 2014-го в Одессе побудили Стерненко к решительным действиям.

      Читайте также: Скоро будем тебя кончать, – Сергей Стерненко об угрозах, покушениях и сопротивлении киллерам

      Смотрите видео интервью с Сергеем Стерненко:


      "Чтобы быть националистом, не обязательно читать Донцова и Бандеру"

      Ты называешь себя "неравнодушным гражданином Украины" и известен своими националистическими взглядами... Какие идеологические работы тебя сформировали? Читал ли Бандеру, Донцова?

      Для того, чтобы быть украинским националистом, не обязательно читать Донцова и Бандеру. Достаточно любить свою страну и не хотеть, чтобы здесь находились иностранные войска, оккупанты. У нас многие неправильно воспринимают национализм. Националистами называет себя чрезвычайно широкий сегмент людей – от сторонников крайне левых идей и заканчивая фанатами ультраправых. Я, наверное, где-то посередине.

      У меня очень либеральные взгляды на экономику, например. Та же "Свобода" выступает против введения рынка земли, "Правый сектор" выступает против легализации игорного бизнеса. Зато я поддерживаю введение рынка земли, считая, что это было бы правильно для нашей экономики. Поддерживаю легализацию игорного бизнеса и, возможно, даже проституции и легких наркотиков (по меньшей мере – медицинской марихуаны). Это не характерно для 90% украинских националистов.

      Хотя, что касается вопроса национальной безопасности, обороноспособности и вызовов гибридной российской агрессии я абсолютно придерживаюсь правых взглядов. Здесь у меня нет и быть не может никаких различий с другими украинскими националистами.

      Что меня сформировало? Пожалуй, то, что я воспитывался на украинской литературе – абсолютно разной. С последнего, что я на днях вспоминал – "Климко" Григора Тютюнника. Это повесть о парне в период голода. Кроме того, что написана на украинском, она – об Украине вообще. Вот такого я в детстве прочитал очень много. Это был грунт, сформировавший личность.

      На этой почве что-то начало прорастать в 2013-14 годах, когда разразилась Революция Достоинства, когда люди вышли на Майдан, когда началась российская вооруженная агрессия против Украины. Оно выстрелило и продолжается. Считаю, любой человек, который является гражданином своей страны, должен ее поддерживать и защищать. Особенно – в тяжелые периоды. Это – здоровый национализм.

      Самые большие националисты во всем мире, по моему мнению, – это израильтяне. Мне импонирует их модель управления государством. В них довольно либеральная экономика, одновременно они очень жестко относятся к вопросам, которые касаются национальной безопасности и общественной безопасности в борьбе с терроризмом. Нам есть чему у них поучиться.

      Возвращение Сенцова, украинских моряков и других пленников Кремля: чем не израильский подход, когда свои – прежде всего?

      Я на этом этапе не могу сравнивать Украину с Израилем даже по какому-то единичному случаю. Но что касается обмена пленными... Мне было очень стыдно слушать отдельных представителей партии "Европейская Солидарность" на одном ток-шоу, в котором принимал участие. Когда они начали говорить, что надо было оставить часть пленных там. Мол, мы уверены, что Зеленский, согласившись на такой обмен, пошел на еще какие-то договоренности.


      Сергей Стерненко в составе Правого сектора

      Слушайте, если он пошел на другие договоренности, мы с этим разберемся. Я уверен, выйдет 10, 100 тысяч людей, если будут перейдены какие-то красные линии – например, территориальная целостность государства, его суверенитет и так далее. Но если мы можем вернуть граждан Украины домой из вражеского плена, это надо делать при любых обстоятельствах. Не то чтобы любой ценой, но действительно нужно ставить приоритет жизни и здоровья гражданина Украины.

      Читайте также: Интересов Украины еще никто не сдал, – Сенцов о формуле Штайнмайера

      Что такое государство? Государство – это, условно говоря, большая структура, созданная гражданами для граждан. Поэтому государство должно защищать своих граждан. Я этот обмен полностью поддерживаю – кто бы что не говорил.

      "Если закон нарушает право, то к черту такой закон"

      Евромайдан. Твое особенное воспоминание из тех бурных времен?

      Это неприятные воспоминания... Первая смерть, которую я увидел рядом, возле себя. Двадцатое февраля 2014 года, около 9 утра. Когда мы в контрнаступление пошли против "Беркута" и "вэвэшников" в направлении Европейской площади по Крещатику, я увидел, как в нескольких десятках метров от меня подстрелили парня, потом его унесли...

      Второе болезненное воспоминание – прощание с Небесной Сотней. Когда обычных граждан, которых задолбало жить при диктатуре, несли в гробах и скандировали "Герои!". Невероятно больно было на это смотреть. Еще больнее сейчас смотреть, что убийцы этих людей не просто не наказаны – они сегодня возвращаются в публичную политику. Они пытаются учить нас жить. Рано или поздно эти люди будут нести ответственность за все, что сделали.


      Революция Достоинства

      Я не отрываю Евромайдан от одесских событий. Пожалуй, наиболее болезненным для меня было 2 мая. Психологически пришлось очень тяжело. К сожалению, лично не знал никого из Небесной Сотни, но я знал Игоря Иванова, которого убили пророссийские боевики 2 мая в Одессе. Он был в моем подчинении, десятник одесского "Правого сектора". Я заставлял его и других ребят надевать одежду поверх бронежилетов, чтобы враг их не видел и было больше шансов выжить. Но пуля зашла ему в бронежилет... Снизу, в живот. Игорь умер от потери крови.

      Это было очень больно и трудно пережить. Несколько месяцев мне снились кошмары, приходили флэшбеки... Тем не менее, благодаря этому человеку мы сегодня имеем мирное небо над головой – в частности в Одессе. Жизнь Игоря защитила весь юг Украины. Если бы Одесса упала, Николаев и Херсон были бы лишь вопросом времени. А где эти города – там и Запорожье, Днепр, там и реализация плана так называемой "Новороссии", который Россия хотела осуществить в 2014 году.

      В составе "Правого сектора" ты боролся не только с "русским миром", но и с наркобизнесом...

      И стал наркобароном (смеется). История с борьбой против наркобизнеса – очень интересна в контексте Одессы, потому что мы подняли резонанс благодаря "акциям прямого действия". Проще говоря, мы заходили и громили магазины, где легально продавали наркотические средства. Эта история заставила Авакова выступить с заявлением, обратиться в уполномоченные органы и внести в список наркотических средств и прекурсоров вещество, которое было основной в образовании спайса – его потом легально продавали.

      С конца 2014-го этот наркотик стал вне закона в Украине. До этого в Одессе было столько точек продаж, сколько сейчас "Космолотов". На каждом шагу, почти в каждом подвале это дерьмо продавалось.

      Поэтому мы заходили, громили, вытягивали тех, кто это продавал, передавали полиции вместе с наркотиками. Как-то у нас был рекорд – 2,5 ведра спайса, спрессованного, залитого водой. Я не знаю, чем закончились эти истории в плане посадок в тюрьму, но изменили законодательство, внесли в перечень это вещество и оно – вне закона. После этого такие магазины по Украине массово закрылись. Сейчас они продают, в частности, через Telegram, но открытой торговли уже нет.

      Катализатором нашей борьбы стал случай, когда мой друг принес пакетик этого дерьма. "Знаешь, где это взяли?" – "Где?" – "Это купил мой 11-летний брат за 150 гривен". Мы пообщались, провели совещание и начали действовать. Я рад, что есть результат.

      Вы же рисковали быть привлеченными к ответственности...

      Я понимаю, что это было по меньшей мере хулиганством. Возможно, даже не мелким (Улыбается). Мы их не то, чтобы били – задерживали, вызвали полицию и ждали. Не покидали место происшествия, так как некоторые наркоманы буквально бросались сразу вырывать наркотики, ссыпанные в кучу.


      Сергей Стерненко и Ко – против "русского мира"

      Если хотеть, меня можно и за участие в Майдане, и за участие в событиях 2 мая привлечь к ответственности. Но я считаю так: если закон нарушает право, то к черту такой закон. Право стоит выше закона. Мы имеем право на нормальную, достойную жизнь. Нельзя так средь бела дня продавать наркотики детям. Поэтому здесь право превосходит закон.

      Читайте также: Нас не защитит государство, СБУ или Президент, – Стерненко

      "Увидев Шуфрича, толпа себя не контролировала"

      А еще в Одессе была история с народной люстрацией – в ход шли мусорные баки. Кто додумался до такого?

      Смешная история (Улыбается). Это я додумался до этой люстрации. Испытал ее еще в студенческие годы, когда мне было лет 17 и я жил в общежитии.

      Итак, Майдан только закончился, произошли события 2 мая, активная фаза российской вооруженной агрессии. Начало сентября, после Иловайска. Общество очень остро чувствовало любые проявления большой коррупции и серьезной несправедливости. Мы узнали, что Олег Руденко, на тот момент председатель Фонда социального страхования области, получает взятку за то, чтобы расселить на нескольких санаториях Одесской области детей с проблемами здоровья, которых перевозили из специализированных интернатов оккупированных территорий.

      Он берет эту взятку. Едет в суд. Суд назначает ему залог – его даже не отстраняют от работы и он возвращается. Мы узнали об этой ситуации, собрали в штабе совещание: надо что-то с этим делать. Понимали, что своими руками его не посадим. Но нужно было привлечь к этому внимание. Большинство проблем в Украине решаются по принципу "пинковой демократии". Пока всеми прожекторами не посветишь, ничего не произойдет.

      Была идея взять этого чиновника и посадить жопой в мусорную урну. Мы пришли, урны там не оказалось, зато был мусорный бак. "Ха, и это даже лучше", – подумали себе. Когда Руденко направлялся на работу, мы подошли и спросили: "Вам нормально работается после взятки?". Он что-то агрессивно отвечал. Руки, ноги – пошли в помойку.


      Мусорная люстрация

      Далее этот метод, как вирус, прокатился по всей стране. И народного депутата Журавского запихивали в бак, и большое количество чиновников, и Шуфрич туда едва не попал. Видимо, в украинцев на подсознательном уровне была попытка догнать упущенное во время Майдана, заставить тех, кто воровал, грабил страну, хоть как-то за это ответить – если не уголовно, то хотя бы публично.

      Сомневаюсь, что кто-то из этих чиновников серьезно пострадал – это не больно. Но это – унизительно. Лучше так, чем отсутствие какой-либо общественной реакции. Там, где государство не выполняет свои функции по обеспечению справедливости, люди самостоятельно начинают искать способы и тех, кто, по их мнению, нарушил закон. Хорошо, что оно произошло в такой форме, а не через публичные казни, но это все равно – плохая история. Должны работать государственные институты, но, как говорил один президент, "имеем то, что имеем".

      Очень близким к фатальному итогу суда Линча был, пожалуй, Шуфрич...

      Шуфрич действительно был ближе всего к этому результату. Я собственными глазами видел, как это происходило. Толпа вообще себя не контролировала. Толпа была настолько взбешена, что если бы не охрана и милиция, последствия могли бы быть хуже.

      Шуфрич на тот момент выступал одним из олицетворений власти "регионалов" и представителей оккупантов. Потому что это – после Иловайска. Шуфрич тогда фактически поддерживал российскую вооруженную агрессию, ездил – целовался-обнимался с Бородаем, Пушилиним, Губаревым и так далее. Кроме того, он был членом "Партии регионов", олицетворял режим Януковича.

      И вот люди его увидели – люди, которые до этого видели, как убивали Небесную Сотню благодаря действиям "регионалов" и Шуфрича в том числе. Я этих людей целиком и полностью понимаю. Не оправдываю эти методы, но, опять же, если бы Шуфрич сидел – был бы целее. Но если государство не наказывает – это делать люди. Это – аксиома.

      Каждый руководитель государства, правоохранительных органов на любом уровне в этой стране должен на лоб повесить себе табличку: "Где государство не показывает справедливость, там эту справедливость будут искать самостоятельно". Не всегда эта справедливость ищется а) законными способами; б) в отношении тех, кто действительно заслуживает очень серьезное наказание. То есть, те, кто ничего не делает, могут быть снесены в первую очередь.

      "Коломойский? Хороший олигарх тот, который сидит"

      Дмитрий Ярош. Твои личные впечатления от экс-лидера "Правого сектора"?

      Ярош сыграл очень важную роль во время Майдана, когда фактически объединил вокруг себя очень необъединимые элементы правого движения – туда входили УНСО, "Тризуб", СНПУ, которое затем трансформировалось в полк "Азов". В "Правом секторе" после выхода из тюрьмы находился Андрей Белецкий.

      Стоит отдать должное – без Яроша, возможно, Революция Достоинства была бы не такой уж и революцией. Затем он поехал на фронт, занимался ребятами, принимал непосредственное участие в боевых действиях, был ранен. Ярош – лучший солдат, чем народный депутат. Сейчас он менее активен в информационном поле. Это – его право. Большинство тех, кому не нравится, что Ярош – не такой активный, как им бы того хотелось, стали заложниками того, что мы любим сами себе творить кумиров, сами повышаем к ним требования, а потом сами же разочаровываемся.

      А как ты сейчас относишься к Андрею Белецкому?

      У меня к нему вполне нормальное отношение – как к человеку, который защищал Украину, и который, по моему мнению, сыграл выдающуюся роль в формировании в 2014-м тогда еще батальона "Азов". Полтора года назад он поддержал меня после третьего нападения, приехал ко мне в больницу.

      Я не согласен с отдельными моментами, которые он делает. Не понимаю, почему ходит на каналы Медведчука (так же не понимаю еще нескольких политиков проукраинского лагеря). Но я считаю, что лучше наш Белецкий, чем российский Моторола.

      Опять же, Белецкий ходит на телеканал 112, который принадлежит Виктору Медведчуку. Я не понимаю: когда ты говоришь и даже действуешь в защиту Украины, как можешь ходить и легитимизировать своим присутствием российскую пропаганду?

      Очень интересный вопрос – связи с Аваковым. Я не вижу фактических данных, которые могли бы утверждать, что Белецкий связан с Аваковым, которого я считаю чертом и готов это повторять, сколько угодно. Но если он действительно связан, это огромный минус и для него, и для всего националистического движения.

      Інтерв'ю з Сергієм Стерненком
      Сергей Стерненко

      Тогдашние силы сопротивления оккупантам консолидировались вокруг Игоря Коломойского. Сейчас же мы слышим от него заявления, мол, на Донбассе – не война, а "внутренний гражданский конфликт". Как понимать такие метаморфозы?

      Я не эксперт по вопросам олигархов. Думаю, что хороший олигарх – это тот олигарх, который сидит. Потому что олигарх – это, по определению, плохой термин. Человек, который владеет медиа, имеет влияние на политику и занимается большим бизнесом. У нас это нужно дополнить определением – человек, получивший большой бизнес и капитал путем незаконных махинаций.

      Читайте также: Коломойський "надуває щоки". Олексій Гарань – про те, чому ЗеКоманді не потрібен сильний олігарх

      Я вижу, что у Коломойского, пожалуй, есть определенное влияние на политическую ситуацию в стране. Сейчас (внезапно!) по ПриватБанку начали появляться судебные решения. Мы должны делать все для того, чтобы Украина стала правовым государством, в котором работают институты, а судебные решения не зависят от фамилий фигурантов.

      Что происходило в ПриватБанке при Петре Алексеевиче (Порошенко, – 24 канал.), что происходит сейчас при Зеленском – сомневаюсь, что это исключительно правовая история. Здесь фамилия Коломойского так или иначе ранее влияла в одну сторону, а сейчас влияет в совсем другую. Это значит, что у нас – слабое государство.

      "Идти в парламент пока не планирую"

      Планируешь ли пойти в политику, в парламент?

      Это такой вопрос, который в моем случае не подлежит планированию. Не могу сказать, что через 5, 10 или 15 лет планирую стать народным депутатом. Считаю, что должен хорошо делать свою работу и двигаться в своем направлении юриспруденции, а там посмотрим, что будет. Жизнь – непредсказуемая штука.

      Думаю, процентов 70 нынешнего парламента никогда не ставили себе целью стать народными депутатами, но стали ими. Я знаю большое количество людей, которые хотели стать народными депутатами и не стали ими. А кто-то все же стал, но ценой сжатия своей "карманной оппозиции", как Илья Кива.

      На этом этапе у меня недостаточно профессионализма и компетентности для законотворческой работы. Но если я смогу менять свою страну лучше, чем это делаю сейчас, а мои знания и навыки пригодятся ему, я охотно этим займусь. Неважно, как это будет называться – депутатство или любая другая должность, или даже волонтерская работа. Хочу быть максимально эффективным.

      Сергій Стерненко
      Сергей Стерненко

      Веришь, что Украина победит в борьбе за верховенство права и свою независимость? А может, это извечное соревнование добра и зла?

      Это очень философский вопрос. С одной стороны мы сделали огромный рывок с 2014 года – у нас начало появляться и расти гражданское общество, которое создает хоть какой-то противовес в этой разломанной системе. На акциях "Нет капитуляции!" собралось огромное количество разных людей, разных политических сил. Не все сходятся в требованиях. Кто-то говорит: "Зеленский уже подписал продажу Украины", а кто-то выходит со словами: "Не думаю, что Зеленский хочет навредить Украине, но пусть это будет предохранителем, чтобы власть держала себя в тонусе". Если гражданские институты будут активно развиваться дальше, наш путь к правовому государству – неизбежен.

      С другой стороны, право существует только тогда, когда за него борются. Оно не может существовать само по себе. Граждане должны бороться за свои права – это нормальный процесс, который показывает, что государство – живо, с ним все в порядке. Если у нас не будет борьбы за свои права, мы не будем существовать, или превратимся в тоталитарное государство.

      blog_ava
      Лига чемпионов: календарь матчей и турнирная таблица
      сегодня
      2398
      Автор: Олег Бабий
      Теги: Новости политики Публикации Сергей Стерненко Активисты Криминальные новости Интервью Новости Одессы Андрей Билецкий Нестор Шуфрич Дмитрий Ярош Евромайдан
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Авакова считаю чертом, – Сергей Стерненко о суде Линча, Коломойском и наркобизнесе
      сегодня , 18:01 Авакова считаю чертом, – Сергей Стерненко о суде Линча, Коломойском и наркобизнесе
      Олег Бабій 199
      Эксперт: Для Украины самый выгодный вариант – отсутствие контракта с "Газпромом"
      сегодня , 17:01 Эксперт: Для Украины самый выгодный вариант – отсутствие контракта с "Газпромом"
      Євгенія Мазур 412
      Незмінний стиль дипломатії Трампа, або Україна в американських чварах
      сегодня , 17:00 Незмінний стиль дипломатії Трампа, або Україна в американських чварах
      Блог Соцмережі 258
      Где живут украинские звезды: впечатляющие фото роскошных домов
      сегодня , 16:30 Где живут украинские звезды: впечатляющие фото роскошных домов
      Юлія Гілей 791
      Дубинский, Арахамия и полиграф: как будут проверять нардепов и какие это будет иметь последствия
      сегодня , 16:01 Дубинский, Арахамия и полиграф: как будут проверять нардепов и какие это будет иметь последствия
      Анастасія Кримова 198
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук