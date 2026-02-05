"Воины" тьмы и "Авангард" будущих войн – как Россия готовит поколения к новым конфликтам

На фоне длительной войны России против Украины и усиления милитаризации внутри страны особого внимания заслуживает то, как в РФ воспитывают детей и молодежь. Кремль целенаправленно формирует поколение, для которого война, насилие и подчинение государству становятся нормой с детских лет. Через сеть структур российское государство системно закладывает в сознание молодежи культивирование силы, покорности и готовности к участию в военных кампаниях. Команда 24 Канала исследовала последние тенденции "патриотического" воспитания в России и установила новых "кузнецов" будущего захватнической армии страны-агрессора. Именно такими структурами являются Центр специальной подготовки, спортивного и военно-патриотического воспитания "Воин" и Учебно-методический центр военно-патриотического воспитания молодежи "Авангард", которые мы рассмотрим. В этом материале мы расскажем о задачах этих организаций, масштабах и финансовых вложениях в проекты по милитаризации детей, раскроем руководителей филиалов на ВОТ Украины, оценим потенциальные последствия для мира и для нашего государства.

Такие практики не только подпитывают нынешнюю войну, но и формируют почву для будущих конфликтов, создавая общество, где милитаризм становится базовой ценностью. Для мира это означает появление нового поколения граждан государства-агрессора, воспитанных в культуре ненависти и культа войны, способного определять геополитическую реальность на десятилетия вперед.

Не кружок, а фронт: что такое Центр "Воин"

В российском публичном пространстве последних лет войну демонстрируют не как трагедию, а как норму и социальный лифт. Государство системно работает с детьми и подростками, предлагая им простые и привлекательные ответы: сила вместо критического мышления, дисциплина вместо выбора, "служение" вместо ответственности за собственное будущее. Именно в этой логике появляются структуры, которые формально маскируются под образовательные или спортивные инициативы, но фактически выполняют совсем другую функцию.

Одной из таких инициатив является Центр военно-патриотического воспитания "Воин". Это не просто еще один кружок "патриотического развития", а масштабный государственный проект с четко выстроенной системой милитаризации детей и подростков в России. Под прикрытием лозунгов о "смелости", "ответственности" и "защите семьи" центр открыто готовит молодежь к войне: от огневой и тактической подготовки до управления БПЛА и основ радиоэлектронной борьбы. Центр создали полномочный представитель президента России на Дальнем Востоке Юрий Трутнев и заместитель руководителя Администрации президента России Сергей Кириенко, оба давние знакомые Путина и входят в его близкое окружение.



Вид главной страницы сайта / Сайт Центра "Воин"

Инструкторы центра являются участниками вторжения в Украину. А его инфраструктура уже появилась на временно оккупированных территориях, что означает использование не только взрослого населения ВОТ для войны против Украины, но и будущего поколения украинцев, что осталось там. Именно поэтому этот центр следует рассматривать не как образовательную инициативу, а как элемент государственной машины войны и идеологической обработки нового поколения на временно оккупированных территориях Украины.



Фото курсанта центра / Телеграмм канал Центра "Воин"

Программа центра под названием "снайпинг" является показательным примером масштабов и направленности этой деятельности: к ее реализации привлечено более 400 инструкторов, а количество курсантов достигает сотен, если не тысяч человек, и это лишь одно из направлений работы.



Фото занятий по курсу "снайпинг" / Телеграмм канал Центра "Воин"

Уже на этом этапе становится понятно, насколько системной и массовой является подготовка. Именно такие масштабы и милитаризованный характер программ свидетельствуют о серьезной угрозе для нашего государства, особенно учитывая дальнейшее распространение деятельности центра, в частности на временно оккупированных территориях и привлечение к так называемому "патриотическому" воспитанию украинских детей.

Персональная ответственность: кто руководит филиалами "Воина" в оккупации

Команде 24 Канала удалось установить руководителей филиалов центра на временно оккупированных территориях.

На захваченной россиянами части Донецкой области филиалом центра руководит Камышов Александр, гражданин Украины с криминальным прошлым, был судим по статье 296 ч.2 – Хулиганство совершенное группой лиц. А ныне – директор филиала АНО ДПО "ЦРВСП" №2, "депутат народного совета донецкой народной республики, заместитель председателя комитета народного совета по молодежной политике и патриотическому воспитанию, президент федерации легкой атлетики, участник СВО, ветеран ополчения ДНР".



Фото директора филиала Центра "Воин" в "ДНР" / Фото из российских соцсетей

Камышов Александр Сергеевич 24.05.1987

Позывной "Панда"

Номера телефонов: +79885485576, +380713179615

Возможные адреса проживания: Донецкая обл., г. Макеевка, ул. Шахтера, 9, кв. 11 Ростовская обл, Ростов-на-Дону ул., Комарова б-р, 13/1, 70

Авто: Nissan Juke

Автомобильный номер: Р098АО180

ВК

ТикТок

Еще одним функционером машины по милитаризации наших детей на ТОТ является Харланов Иван, директор филиала на временно оккупированной Луганской области и депутат так называемого "народного совета ЛНР".



Фото директора филиала Центра "Воин" в "ЛНР"/ Российские медиа

Харланов Иван Николаевич 25.07.1995

ИНН: 345918873107

Номер телефона: +79591137063

Возможный адрес: Луганская обл., г. Луганск, ул. 1905 года, 42А

В свою очередь на ВОТ Запорожской области временно исполняющим обязанности директора некоторое время был Александр Круглый.



Фото бывшего и.о. директора филиала Центра "Воин" на ВОТ Запорожской области / Телеграм канал Центра "Воин" на ВОТ Запорожской области

Круглый Александр Николаевич 01.10.1991

Паспорт: 7419 002161

СНИЛС: 13490091851

ИНН: 233609027400

Номер телефона: +79822640579

До этого занимал должность директора Центра "Воин" в Ямало-Ненецком автономном округе в РФ. Также числится учителем истории в школе №15 в городе Мелитополь.



Место работы Круглого / Manticore

Недавно оккупационная администрация сменила руководителя местного филиала на ТОТ Запорожской области, назначив на эту должность Александра Лукина.



Фото директора филиала Центра "Воин" на ВОТ Запорожской области / Телеграм канал Центра "Воин"

Лукин Алексей Александрович 17.05.1981

Номер телефона: +79129177999

ИНН: 553504801219

СНИЛС: 06392847494

ВК

Бывший директор Херсонского филиала – Сабинов Андрей Павлович.



Фото бывшего директора филиала Центра "Воин" на ВОТ Херсонской области / Телеграм канал Центра "Воин" на ВОТ Херсонской области

От оккупационных властей получил должность заместителя командира по тылу Специальной сводной казачьей бригады (БАРС). В сентябре 2023 года был "избран" депутатом фейковой Херсонской областной думы от "Единой России".

Сабинов Андрей Павлович 17.04.1975

ИНН: 221100285102

СНИЛС: 13109531217

Номер телефона: +79293922929

На замену Сабинову пришел Кириченко Дмитрий.



Фото исполняющего обязанности директора филиала Центра "Воин" на ВОТ Херсонской области / Сайт Центра "Воин"

Кириченко Дмитрий Алексеевич 01.11.1980

СНИЛС: 19618044391

ИНН: 235206283116

Номер телефона: +79787337571

ВК

А это еще один человек причастный к филиалу на ТОТ Херсонской области, украинка Шамрай Алина, уроженка города Херсон.

Она возглавляет организацию "Союз матерей Херсонской области" и недавно выиграла грант на 4 миллиона рублей для перевоспитания детей на русский лад.



Фото Шамрай Алины / ТикТок

Шамрай Алина Сергеевна 12.06.1989 12.06.1989

Российский паспорт: 3922752887

ИНН: 910620022478

СНИЛС: 21811870449

Собранные данные демонстрируют, что сеть Центра "Воин" на временно оккупированных территориях является не образовательной инициативой, а четко выстроенной кадровой вертикалью оккупационной власти. К руководству филиалов привлекают лиц с криминальным прошлым, участников войны против Украины и функционеров псевдореспублик, которые одновременно выполняют политические, идеологические и военные задачи. Эти люди отвечают за системное втягивание украинских детей в российскую военную и пропагандистскую инфраструктуру, что является прямым нарушением международного гуманитарного права и еще одним доказательством целенаправленной политики России по формированию лояльного оккупационному режиму поколения.

"Авангард": идея Шойгу, которая переросла в сеть из ста центров милитаризации

Масштабы подготовки будущего войска агрессора не ограничиваются только центром "Воин". Еще одним ключевым инструментом идеологической обработки является Учебно-методический центр военно-патриотического воспитания молодежи "Авангард". Этот проект, идея создания которого принадлежит бывшему министру обороны России Сергею Шойгу, стал настоящим конвейером милитаризации.

Сегодня сеть "Авангардов" разрослась до невероятных размеров – по всей России их насчитывается уже более ста. По официальным данным российских чиновников, только за последние три года количество таких центров выросло почти втрое. Главный центр этой системы расположен в Подмосковье, на территории военно-патриотического парка вооруженных сил РФ "Патриот". Его возвели в 2020 году как образцовую площадку для воспитания лояльного режиму поколения.

По документам из бюджета Москвы и области с 2019 по 2020 годы в сумме выделили 4 миллиарда рублей, а МО РФ предоставило земельный участок в 284 500 кв.м, что примерно как 40 футбольных полей.



Скриншот документа с данными о предоставлении участка проекту "Авангард" / Сайт Авангарда



Скриншот документа с данными о финансировании проекта "Авангард" / Сайт Авангарда

Учебно-методический центр военно-патриотического воспитания молодежи "Авангард" типичный пример того, как Россия системно милитаризирует детей и подростков. Его построили быстро – за 372 дня, а открывали высокопоставленные чиновники: Шойгу, Собянин и губернатор Воробьев. Цель центра официально проста: воспитать любовь к Родине и популяризировать военную службу среди молодежи.



Вид территории Центра "Авангард" в Москве / Российские медиа

Одновременно центр может принимать 1 500 курсантов, а за год через этот "фильтр" проходит более 80 тысяч школьников и студентов. Пятидневные сборы проходят в условиях полной изоляции: территория круглосуточно охраняется, а доступ к телефонам запрещен. Фактически – это автономный военный городок, где подростков готовят к беспрекословному повиновению и службе агрессору.

Сам Центр расположен в Парке "Патриот" – там же, где базируется известное подразделение БПЛА "Рубикон" и главный храм ВС РФ, что окончательно замыкает цикл "армия-вера-государство" в сознании молодежи.



Храм ВС РФ / Российские медиа

Кроме того, что идея основания центра принадлежит Шойгу, партнерами является достаточно большой перечень организаций. Это такие молодежные и парамилитарные движения как "Движение Первых" , "Юнармия" , "Арленок" ,"Смена" , "Лагерь Героев" , и различные университеты, в том числе военные. А также группы компаний, государственные органы такие как Московская дума, Правительство Москвы и Санкт-Петербурга, "Совет министров ЛНР" и даже Рособоронэкспорт, орган, который занимается импортом и экспортом всех военных товаров. Перечень партнеров указывает на системность подхода, централизацию всех крупнейших молодежных движений и дальнейшее их использование для службы государству в перспективе.



Перечень партнеров Центра "Авангард" / Сайт Центра "Авангард"

Возглавляет "Авангард" депутат Московской городской думы от партии "Единая Россия" Дарья Борисова. Благодаря инструменту Manticore мы узнали, что до должности в центре, Борисова работала в физкультурно-спортивном центре "Гонка героев", Министерстве обороны Российской Федерации, движении "Юнармия", группе компаний "Промтех", Центральном спортивном клубе армии, Военном университете Минобороны РФ, "Рособоронэкспорте" и "Транснефтьэнерго". Также она является владелицей недвижимости в Москве и Подмосковье общей площадью примерно 3 215 кв.м. Все ее должности, регалии и недвижимость скорее всего заслуга ее отца – экс-заместителя руководителя Главного военного следственного управления Следственного комитета РФ.



Фото Директора Центра "Авангард" / Личный Телеграм канал Борисовой

Борисова Дарья Олеговна 02.11.1988

Номер телефона: +79031681555

СНИЛС: 15178393789

ИНН: 772705685463

Партнерская сеть "Авангарда" раскрывает истинную природу этого проекта. Когда Рособоронэкспорт, государственный экспортер оружия, становится партнером детского "воспитательного" центра, это говорит обо всем.

Когда к системе подключены все крупнейшие молодежные движения России, правительства городов и даже оккупационная администрация псевдореспублик, становится очевидно: это не образовательная инициатива, а элемент государственной военной машины. К тому же, планируется открытие центра "Авангард" в Абу-Даби, столице ОАЭ, что свидетельствует о покушении на международное влияние организации и использование военно-патриотического воспитания, как будущий элемент внешней политики.

4 миллиарда рублей, 40 футбольных полей, более ста филиалов по всей России, 80 тысяч детей ежегодно – эти цифры характеризуют масштабы преступления, которое совершает российское государство против собственной молодежи. И за всем этим стоят конкретные люди с именами, фамилиями и должностями. Во главе системы Дарья Борисова, депутат Московской городской думы и директор "Авангарда" . Она несет персональную ответственность за каждого ребенка, который прошел через эту систему милитаризации, где ему вместо образования дали идеологию, а вместо будущего войну.

Поколение войны: что ждет мир через 5 – 10 лет

Масштабы деятельности центров "Воин" и "Авангард" свидетельствуют о том, что Россия окончательно превратила систему образования в дополнение к своему военно-промышленному комплексу. Это уже не просто "патриотическое воспитание", а полноценная индустрия, где детям вместо знаний о мире прививают навыки убийства и бездумную покорность.

Главное отличие от цивилизованного мира заключается в фундаментальных ценностях. В западных демократиях молодежная политика базируется на развитии критического мышления, индивидуальной свободы и волонтерства. Даже в странах с развитой военной культурой, таких как США или Великобритания, молодежные организации (например, кадетские корпуса) являются добровольными, фокусируются на лидерстве, гражданской ответственности и интеграции в демократическое общество. Там армия это профессия, а не религия, и ни одно западное государство не ставит целью с детства создавать из граждан "солдат идеологии", готовых по приказу вождя совершать геноцид в соседних странах.

Зато Кремль сознательно уничтожает грань между детством и войной. Создавая сеть милитарных центров, в частности на временно оккупированных территориях Украины, Россия осуществляет очередное военное преступление – идеологическое перевоспитание детей, ставших жертвами ее агрессии.

Для мирового сообщества это тревожный сигнал. Пока Запад инвестирует в технологии будущего и гуманитарное развитие, Россия инвестирует в "поколение войны". Это люди, которые через 5 – 10 лет не будут уметь строить мир, потому что их научили только "защищать границы", которых они не видят, и ненавидеть врагов, которых им назначил Кремль.

Таким образом, "Авангард" и "Воин" это не о спорте и не о дисциплине. Это о подготовке к затяжному глобальному конфликту, где человек является лишь ресурсом, а его жизнь разменной монетой в имперских играх диктатора. И если сегодня не остановить этот конвейер, завтра мир столкнется с миллионами молодых людей, для которых война является единственным понятным способом существования.