"Воины" тьмы и "Авангард" будущих войн – как Россия готовит поколения к новым конфликтам

5 февраля, 07:00
13

Николай Милевский

На фоне длительной войны России против Украины и усиления милитаризации внутри страны особого внимания заслуживает то, как в РФ воспитывают детей и молодежь. Кремль целенаправленно формирует поколение, для которого война, насилие и подчинение государству становятся нормой с детских лет. Через сеть структур российское государство системно закладывает в сознание молодежи культивирование силы, покорности и готовности к участию в военных кампаниях. Команда 24 Канала исследовала последние тенденции "патриотического" воспитания в России и установила новых "кузнецов" будущего захватнической армии страны-агрессора. Именно такими структурами являются Центр специальной подготовки, спортивного и военно-патриотического воспитания "Воин" и Учебно-методический центр военно-патриотического воспитания молодежи "Авангард", которые мы рассмотрим. В этом материале мы расскажем о задачах этих организаций, масштабах и финансовых вложениях в проекты по милитаризации детей, раскроем руководителей филиалов на ВОТ Украины, оценим потенциальные последствия для мира и для нашего государства.

Такие практики не только подпитывают нынешнюю войну, но и формируют почву для будущих конфликтов, создавая общество, где милитаризм становится базовой ценностью. Для мира это означает появление нового поколения граждан государства-агрессора, воспитанных в культуре ненависти и культа войны, способного определять геополитическую реальность на десятилетия вперед.

В российском публичном пространстве последних лет войну демонстрируют не как трагедию, а как норму и социальный лифт. Государство системно работает с детьми и подростками, предлагая им простые и привлекательные ответы: сила вместо критического мышления, дисциплина вместо выбора, "служение" вместо ответственности за собственное будущее. Именно в этой логике появляются структуры, которые формально маскируются под образовательные или спортивные инициативы, но фактически выполняют совсем другую функцию.

Одной из таких инициатив является Центр военно-патриотического воспитания "Воин". Это не просто еще один кружок "патриотического развития", а масштабный государственный проект с четко выстроенной системой милитаризации детей и подростков в России. Под прикрытием лозунгов о "смелости", "ответственности" и "защите семьи" центр открыто готовит молодежь к войне: от огневой и тактической подготовки до управления БПЛА и основ радиоэлектронной борьбы. Центр создали полномочный представитель президента России на Дальнем Востоке Юрий Трутнев и заместитель руководителя Администрации президента России Сергей Кириенко, оба давние знакомые Путина и входят в его близкое окружение.


Вид главной страницы сайта / Сайт Центра "Воин"

Инструкторы центра являются участниками вторжения в Украину. А его инфраструктура уже появилась на временно оккупированных территориях, что означает использование не только взрослого населения ВОТ для войны против Украины, но и будущего поколения украинцев, что осталось там. Именно поэтому этот центр следует рассматривать не как образовательную инициативу, а как элемент государственной машины войны и идеологической обработки нового поколения на временно оккупированных территориях Украины.


Фото курсанта центра / Телеграмм канал Центра "Воин"

Программа центра под названием "снайпинг" является показательным примером масштабов и направленности этой деятельности: к ее реализации привлечено более 400 инструкторов, а количество курсантов достигает сотен, если не тысяч человек, и это лишь одно из направлений работы.


Фото занятий по курсу "снайпинг" / Телеграмм канал Центра "Воин"

Уже на этом этапе становится понятно, насколько системной и массовой является подготовка. Именно такие масштабы и милитаризованный характер программ свидетельствуют о серьезной угрозе для нашего государства, особенно учитывая дальнейшее распространение деятельности центра, в частности на временно оккупированных территориях и привлечение к так называемому "патриотическому" воспитанию украинских детей.

Команде 24 Канала удалось установить руководителей филиалов центра на временно оккупированных территориях.

На захваченной россиянами части Донецкой области филиалом центра руководит Камышов Александр, гражданин Украины с криминальным прошлым, был судим по статье 296 ч.2 – Хулиганство совершенное группой лиц. А ныне – директор филиала АНО ДПО "ЦРВСП" №2, "депутат народного совета донецкой народной республики, заместитель председателя комитета народного совета по молодежной политике и патриотическому воспитанию, президент федерации легкой атлетики, участник СВО, ветеран ополчения ДНР".


Фото директора филиала Центра "Воин" в "ДНР" / Фото из российских соцсетей

  • Камышов Александр Сергеевич 24.05.1987
  • Позывной "Панда"
  • Номера телефонов: +79885485576, +380713179615
  • Возможные адреса проживания: Донецкая обл., г. Макеевка, ул. Шахтера, 9, кв. 11 Ростовская обл, Ростов-на-Дону ул., Комарова б-р, 13/1, 70
  • Авто: Nissan Juke
  • Автомобильный номер: Р098АО180
  • ВК
  • ТикТок

Еще одним функционером машины по милитаризации наших детей на ТОТ является Харланов Иван, директор филиала на временно оккупированной Луганской области и депутат так называемого "народного совета ЛНР".


Фото директора филиала Центра "Воин" в "ЛНР"/ Российские медиа

  • Харланов Иван Николаевич 25.07.1995
  • ИНН: 345918873107
  • Номер телефона: +79591137063
  • Возможный адрес: Луганская обл., г. Луганск, ул. 1905 года, 42А

В свою очередь на ВОТ Запорожской области временно исполняющим обязанности директора некоторое время был Александр Круглый.


Фото бывшего и.о. директора филиала Центра "Воин" на ВОТ Запорожской области / Телеграм канал Центра "Воин" на ВОТ Запорожской области

  • Круглый Александр Николаевич 01.10.1991
  • Паспорт: 7419 002161
  • СНИЛС: 13490091851
  • ИНН: 233609027400
  • Номер телефона: +79822640579

До этого занимал должность директора Центра "Воин" в Ямало-Ненецком автономном округе в РФ. Также числится учителем истории в школе №15 в городе Мелитополь.


Место работы Круглого / Manticore

Недавно оккупационная администрация сменила руководителя местного филиала на ТОТ Запорожской области, назначив на эту должность Александра Лукина.


Фото директора филиала Центра "Воин" на ВОТ Запорожской области / Телеграм канал Центра "Воин"

  • Лукин Алексей Александрович 17.05.1981
  • Номер телефона: +79129177999
  • ИНН: 553504801219
  • СНИЛС: 06392847494
  • ВК

Бывший директор Херсонского филиала – Сабинов Андрей Павлович.


Фото бывшего директора филиала Центра "Воин" на ВОТ Херсонской области / Телеграм канал Центра "Воин" на ВОТ Херсонской области

От оккупационных властей получил должность заместителя командира по тылу Специальной сводной казачьей бригады (БАРС). В сентябре 2023 года был "избран" депутатом фейковой Херсонской областной думы от "Единой России".

  • Сабинов Андрей Павлович 17.04.1975
  • ИНН: 221100285102
  • СНИЛС: 13109531217
  • Номер телефона: +79293922929

На замену Сабинову пришел Кириченко Дмитрий.


Фото исполняющего обязанности директора филиала Центра "Воин" на ВОТ Херсонской области / Сайт Центра "Воин"

  • Кириченко Дмитрий Алексеевич 01.11.1980
  • СНИЛС: 19618044391
  • ИНН: 235206283116
  • Номер телефона: +79787337571
  • ВК

А это еще один человек причастный к филиалу на ТОТ Херсонской области, украинка Шамрай Алина, уроженка города Херсон.

Она возглавляет организацию "Союз матерей Херсонской области" и недавно выиграла грант на 4 миллиона рублей для перевоспитания детей на русский лад.


Фото Шамрай Алины / ТикТок

  • Шамрай Алина Сергеевна 12.06.1989 12.06.1989
  • Российский паспорт: 3922752887
  • ИНН: 910620022478
  • СНИЛС: 21811870449

Собранные данные демонстрируют, что сеть Центра "Воин" на временно оккупированных территориях является не образовательной инициативой, а четко выстроенной кадровой вертикалью оккупационной власти. К руководству филиалов привлекают лиц с криминальным прошлым, участников войны против Украины и функционеров псевдореспублик, которые одновременно выполняют политические, идеологические и военные задачи. Эти люди отвечают за системное втягивание украинских детей в российскую военную и пропагандистскую инфраструктуру, что является прямым нарушением международного гуманитарного права и еще одним доказательством целенаправленной политики России по формированию лояльного оккупационному режиму поколения.

Масштабы подготовки будущего войска агрессора не ограничиваются только центром "Воин". Еще одним ключевым инструментом идеологической обработки является Учебно-методический центр военно-патриотического воспитания молодежи "Авангард". Этот проект, идея создания которого принадлежит бывшему министру обороны России Сергею Шойгу, стал настоящим конвейером милитаризации.

Сегодня сеть "Авангардов" разрослась до невероятных размеров – по всей России их насчитывается уже более ста. По официальным данным российских чиновников, только за последние три года количество таких центров выросло почти втрое. Главный центр этой системы расположен в Подмосковье, на территории военно-патриотического парка вооруженных сил РФ "Патриот". Его возвели в 2020 году как образцовую площадку для воспитания лояльного режиму поколения.

По документам из бюджета Москвы и области с 2019 по 2020 годы в сумме выделили 4 миллиарда рублей, а МО РФ предоставило земельный участок в 284 500 кв.м, что примерно как 40 футбольных полей.


Скриншот документа с данными о предоставлении участка проекту "Авангард" / Сайт Авангарда


Скриншот документа с данными о финансировании проекта "Авангард" / Сайт Авангарда

Учебно-методический центр военно-патриотического воспитания молодежи "Авангард" типичный пример того, как Россия системно милитаризирует детей и подростков. Его построили быстро – за 372 дня, а открывали высокопоставленные чиновники: Шойгу, Собянин и губернатор Воробьев. Цель центра официально проста: воспитать любовь к Родине и популяризировать военную службу среди молодежи.


Вид территории Центра "Авангард" в Москве / Российские медиа

Одновременно центр может принимать 1 500 курсантов, а за год через этот "фильтр" проходит более 80 тысяч школьников и студентов. Пятидневные сборы проходят в условиях полной изоляции: территория круглосуточно охраняется, а доступ к телефонам запрещен. Фактически – это автономный военный городок, где подростков готовят к беспрекословному повиновению и службе агрессору.

Сам Центр расположен в Парке "Патриот" – там же, где базируется известное подразделение БПЛА "Рубикон" и главный храм ВС РФ, что окончательно замыкает цикл "армия-вера-государство" в сознании молодежи.


Храм ВС РФ / Российские медиа

Кроме того, что идея основания центра принадлежит Шойгу, партнерами является достаточно большой перечень организаций. Это такие молодежные и парамилитарные движения как "Движение Первых" , "Юнармия" , "Арленок" ,"Смена" , "Лагерь Героев" , и различные университеты, в том числе военные. А также группы компаний, государственные органы такие как Московская дума, Правительство Москвы и Санкт-Петербурга, "Совет министров ЛНР" и даже Рособоронэкспорт, орган, который занимается импортом и экспортом всех военных товаров. Перечень партнеров указывает на системность подхода, централизацию всех крупнейших молодежных движений и дальнейшее их использование для службы государству в перспективе.


Перечень партнеров Центра "Авангард" / Сайт Центра "Авангард"

Возглавляет "Авангард" депутат Московской городской думы от партии "Единая Россия" Дарья Борисова. Благодаря инструменту Manticore мы узнали, что до должности в центре, Борисова работала в физкультурно-спортивном центре "Гонка героев", Министерстве обороны Российской Федерации, движении "Юнармия", группе компаний "Промтех", Центральном спортивном клубе армии, Военном университете Минобороны РФ, "Рособоронэкспорте" и "Транснефтьэнерго". Также она является владелицей недвижимости в Москве и Подмосковье общей площадью примерно 3 215 кв.м. Все ее должности, регалии и недвижимость скорее всего заслуга ее отца – экс-заместителя руководителя Главного военного следственного управления Следственного комитета РФ.


Фото Директора Центра "Авангард" / Личный Телеграм канал Борисовой

  • Борисова Дарья Олеговна 02.11.1988
  • Номер телефона: +79031681555
  • СНИЛС: 15178393789
  • ИНН: 772705685463

Партнерская сеть "Авангарда" раскрывает истинную природу этого проекта. Когда Рособоронэкспорт, государственный экспортер оружия, становится партнером детского "воспитательного" центра, это говорит обо всем.

Когда к системе подключены все крупнейшие молодежные движения России, правительства городов и даже оккупационная администрация псевдореспублик, становится очевидно: это не образовательная инициатива, а элемент государственной военной машины. К тому же, планируется открытие центра "Авангард" в Абу-Даби, столице ОАЭ, что свидетельствует о покушении на международное влияние организации и использование военно-патриотического воспитания, как будущий элемент внешней политики.

4 миллиарда рублей, 40 футбольных полей, более ста филиалов по всей России, 80 тысяч детей ежегодно – эти цифры характеризуют масштабы преступления, которое совершает российское государство против собственной молодежи. И за всем этим стоят конкретные люди с именами, фамилиями и должностями. Во главе системы Дарья Борисова, депутат Московской городской думы и директор "Авангарда" . Она несет персональную ответственность за каждого ребенка, который прошел через эту систему милитаризации, где ему вместо образования дали идеологию, а вместо будущего войну.

Масштабы деятельности центров "Воин" и "Авангард" свидетельствуют о том, что Россия окончательно превратила систему образования в дополнение к своему военно-промышленному комплексу. Это уже не просто "патриотическое воспитание", а полноценная индустрия, где детям вместо знаний о мире прививают навыки убийства и бездумную покорность.

Главное отличие от цивилизованного мира заключается в фундаментальных ценностях. В западных демократиях молодежная политика базируется на развитии критического мышления, индивидуальной свободы и волонтерства. Даже в странах с развитой военной культурой, таких как США или Великобритания, молодежные организации (например, кадетские корпуса) являются добровольными, фокусируются на лидерстве, гражданской ответственности и интеграции в демократическое общество. Там армия это профессия, а не религия, и ни одно западное государство не ставит целью с детства создавать из граждан "солдат идеологии", готовых по приказу вождя совершать геноцид в соседних странах.

Зато Кремль сознательно уничтожает грань между детством и войной. Создавая сеть милитарных центров, в частности на временно оккупированных территориях Украины, Россия осуществляет очередное военное преступление – идеологическое перевоспитание детей, ставших жертвами ее агрессии.

Для мирового сообщества это тревожный сигнал. Пока Запад инвестирует в технологии будущего и гуманитарное развитие, Россия инвестирует в "поколение войны". Это люди, которые через 5 – 10 лет не будут уметь строить мир, потому что их научили только "защищать границы", которых они не видят, и ненавидеть врагов, которых им назначил Кремль.

Таким образом, "Авангард" и "Воин" это не о спорте и не о дисциплине. Это о подготовке к затяжному глобальному конфликту, где человек является лишь ресурсом, а его жизнь разменной монетой в имперских играх диктатора. И если сегодня не остановить этот конвейер, завтра мир столкнется с миллионами молодых людей, для которых война является единственным понятным способом существования.